Zeleninová čalamáda do sklenic: Osvědčený recept na křupavou, sladkokyselou zásobu ze sezónní zeleniny

Když se léto překlápí do podzimu, řeší se znovu totéž: co se zbylou zeleninou a jak ji dostat do sklenic tak, aby vydržela i v zimě. V tu chvíli přichází na řadu zeleninová čalamáda. Domácí zásoba, která se hodí k masu, k večeři i jen tak na chleba. A má jednu podstatnou věc navíc: zelí i papriky si v ní drží příjemnou křupavost. Oproti rychlým salátům se navíc nechává přes noc odležet v nálevu, takže se chutě propojí ještě před sterilováním.
Na téhle směsi je sympatická i její praktičnost. Základ stojí na
, mrkev dodá barvu a kdo má rád výraznější chuť, může přidat i feferonku. Důležité je zeleninu nakrájet opravdu na tenké nudličky a plátky. zelí, okurkách, paprice a cibuli Čalamáda se pak ze sklenice lépe nabírá a nálev se dostane všude, kam má.
Jeden drobný, ale podstatný tip: Nevynechávejte odležení přes noc. Právě tenhle krok dělá z obyčejně nakrájené zeleniny domácí čalamádu, která není jen kyselá, ale i vyvážená. Čalamáda patří k domácím klasikám z období zavařování
Pod slovem
čalamáda se u nás skrývá víc podob. Někde se dělá se zelenými rajčaty, jinde převažuje zelí, paprika a cibule. Tu pestrost připomínají i starší domácí recepty: v jednom tradičním pardubickém postupu se objevují ve větším množství zelená rajčata, zelí, cibule, okurky a papriky, zatímco jiné běžné varianty stojí hlavně na zelí, paprikách, mrkvi a cibuli. Není na tom nic zvláštního. Čalamáda byla vždycky praktický způsob, jak využít úrodu a uchovat ji na chladnější měsíce. Recept na zeleninovou čalamádu z křupavé zeleniny
Sterilizace: 20 – 25 minut Teplota sterilizace: 85 – 90 °C Počet porcí: asi 21 třetinkových sklenic Ingredience pro přípravu 2 kg hlávkového zelí 1 kg okurek 1 kg papriky kapie 1 kg cibule 0,5 kg mrkve 1 ks feferonky, volitelně
Nálev: 3 l vody 800 ml octa 800 g cukru krystal 1 balení přípravku Deko Postup přípravy domácí zeleninové čalamády
1. Nejprve si připravte veškerou
zeleninu. Zelí zbavte košťálu a nakrájejte na jemné nudličky. Okurky nakrájejte na tenké plátky, papriku na proužky a cibuli na plátky. Foto: Cooky.cz, Nejprve si připravíme veškerou zeleninu.
2.
Mrkev oloupejte a nahrubo nastrouhejte. Pokud chcete ostřejší verzi, přidejte i nadrobno pokrájenou feferonku.
3. Všechnu nakrájenou zeleninu přendejte do opravdu velké mísy nebo čistého hrnce. Směs promíchejte tak, aby se jednotlivé druhy rovnoměrně rozložily.
4. Do většího hrnce nalijte
3 litry vody, přidejte 800 ml octa, 800 g cukru krystal a 1 balení Deka. Nálev krátce svařte, jen aby se cukr úplně rozpustil a vše se spojilo dohromady.
5. Hotový nálev nechte vychladnout. Na zeleninu lijte
studený nálev, ne horký. Zelenina si tak lépe zachová pevnost a nezačne měknout už předem.
6. Zeleninu s nálevem zakryjte pokličkou nebo čistou utěrkou a dejte přes noc do
lednice. Během odležení pustí trochu šťávy a chutě se srovnají.
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7. Druhý den si připravte čisté
zavařovací sklenice a víčka. Čalamádu do nich plňte i s nálevem, ale ne úplně po okraj. Nechte nahoře malý prostor, aby šly sklenice dobře uzavřít.
8. Okraje sklenic pečlivě otřete a pevně je zavřete. Je to drobnost, ale důležitá. Když na hrdle zůstane kousek zeleniny nebo nálevu, víčko nemusí správně chytit.
9. Sklenice sterilizujte v zavařovacím hrnci při
85–90 °C po dobu 20 až 25 minut. U menších sklenic většinou stačí kratší čas, u plnějšího hrnce se držím spíš horní hranice.
10. Po sterilizaci sklenice opatrně vyjměte a nechte je volně vychladnout.
Nedávám je dnem vzhůru, jen je postavím na utěrku a nechám být.
11. Hotovou
zeleninovou čalamádu skladujte v chladu a temnu. Po otevření patří do lednice. Nejraději ji podávám ke karbanátkům, pečenému masu, sekané nebo jen ke krajíci chleba s máslem. Foto: Cooky.cz, Domácí čalamáda Rady z kuchyně hospodyňky k domácí čalamádě Pokud chcete mít čalamádu barevnější, zkombinujte červené a žluté papriky. Ve sklenici pak vypadá dobře i bez jakýchkoli úprav navíc. Zelí krájejte co nejtenčeji. Hrubší kousky se hůř nabírají a po odležení nepůsobí tak jemně. Když máte rádi kyselejší chuť, držte se uvedeného poměru nálevu. Kdo dává přednost jemnější verzi, může příště ubrat trochu cukru, ale napoprvé bych recept nechal tak, jak je. Po otevření je nejlepší nechat sklenici chvíli vychladit a podávat čalamádu opravdu studenou. Tehdy je nejvíc osvěžující. Pokud máte pocit, že je zeleniny v míse už příliš, nechte ji po zalití nálevem deset minut stát a pak ji znovu promíchejte. Směs si sedne a bude se s ní pracovat mnohem lépe.
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