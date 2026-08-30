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Smíchovské nádraží se mění před očima. První nová nástupiště otevřou již na podzim

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Rekonstrukce Smíchovského nádraží zdárně pokračuje a blíží se do další fáze. Cestující by se již v říjnu měli přesunout na zmodernizované třetí a zcela nové čtvrté nástupiště. Na těch právě finišují práce na zastřešení, přístřešcích, čekárnách i eskalátorech.
Smíchovské nádraží se mění před očima. První nová nástupiště otevřou již na podzim

Smíchovské nádraží se mění před očima. První nová nástupiště otevřou již na podzim

Zdroj: PID
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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