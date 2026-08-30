Smíchovské nádraží se mění před očima. První nová nástupiště otevřou již na podzimPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Smíchovské nádraží se mění před očima. První nová nástupiště otevřou již na podzim
Na Jahodnici v Praze 14 do dvou let vyroste nová základní škola pro 540 žáků za 950 milionů korun. Výstavbu...
Městská část Praha 4 řeší společně s dopravním podnikem problematickou situaci u stanice metra Kačerov. V...
Je hotová nejdelší klouzačka v Praze. Více než 40 metrů dlouhá atrakce se v Dejvicích otevře již 1. září....
Zastupitelé Prahy 6 schválili zrušení zadávacího řízení na vznik nového kulturního centra v plánované...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →