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Jaká je průměrná mzda v Praze? Z obrovského rozdílu proti zbytku republiky spadne čelist

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Zatímco hlavní město míří k závratným 75 tisícům korun měsíčně, regiony zůstávají daleko pozadu. Než ale začnete Pražákům závidět, prozradíme vám, že zdaleka ne každý na tuto částku dosáhne.
Jaká je průměrná mzda v Praze? Z obrovského rozdílu proti zbytku republiky spadne čelist

Jaká je průměrná mzda v Praze? Z obrovského rozdílu proti zbytku republiky spadne čelist

Zdroj: shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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