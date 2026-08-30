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Filip Březina promluvil o své psychice: Společenské akce příliš nezvládá

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Filip Březina (31) na první pohled rozhodně nemusí působit jako introvert. Před kamerou dokáže být výrazný a společenský, v soukromí je to však podle jeho slov trochu jinak. V rozhovoru pro Aplausin.cz promluvil o své povaze a přiznal, že společenské akce příliš dobře nezvládá. Mnohem příjemněji se na nich cítí ve chvíli, kdy má kolem sebe své přátele.
Filip Březina.

Filip Březina.

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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