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Yvetta Kornová porazila démony a změnila se k nepoznání. Kvůli závislosti přišla o vlasy, po šedesátce se znovu vdala

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Bývalá dětská herečka Yvetta Kornová překonala závislost na drogách i alkoholu a získala zpět své tři děti. Dnes žije klidným životem a pomáhá potřebným.
Matěji, proč tě holky nechtějí?

Matěji, proč tě holky nechtějí?

Zdroj: FOTO:Jaromír Komárek, distr. FILMBOX+
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