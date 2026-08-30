Yvetta Kornová porazila démony a změnila se k nepoznání. Kvůli závislosti přišla o vlasy, po šedesátce se znovu vdala

Yvetta Kornová dospěla k životnímu obratu a našla konečně zasloužený klid. Dokonce se po šedesátce znovu vdala. Dřívější oblíbená dětská herečka si sáhla na úplné dno kvůli drogové a alkoholové závislosti. Její dramatický příběh, který ji připravil i o ty nejbližší, ale nakonec přinesl dobrý konec. Dnes žije uspořádaným životem po boku nového manžela a pomáhá svému okolí. Z dětské hvězdy rebelkou
Do světa filmu vstoupila už v deseti letech, když uspěla v konkurzu na roli ve filmu Šest medvědů s Cibulkou. Diváci si ji mohou pamatovat i ze slavného snímku Přijela k nám pouť. Rychlý vzestup v mladém věku s sebou ale nesl i nechtěnou nálepku. Často poslouchala narážky, že za úspěchem stojí výhradně její slavný bratr Jiří Korn. Jako nejmladší ze čtyř sourozenců se navíc často cítila osamělá a postupně si k bratrovi vybudovala silnou averzi.
Své vnitřní rozpoložení začala dávat najevo radikální revoltou. Naschvál chodila neupravená a nosila roztrhané oblečení, aby mu udělala ostudu. Nakonec to byl ale právě on, kdo ji ve třiadvaceti letech po odchodu z konzervatoře odvezl na první léčení. Její život totiž nabral velmi nebezpečný směr a začal se točit kolem alkoholu a tvrdých drog.
Pád na absolutní dno
Závislost se postupem času stala neúnosnou. Pravidelně sahala po alkoholu a neodolala ani tvrdším látkám. První dávku drogy jí navíc měl přinést její tehdejší manžel. Závislost ji pomalu připravovala o zdraví a viditelně se podepsala i na jejím vzhledu. Přišla o velkou část vlasů a celkově výrazně sešla. Skončila na ubytovně v Berouně bez prostředků, kde podle spolubydlících nepřestávala pít.
Nejtěžší rána ale přišla od úřadů. Kvůli nezřízenému způsobu života jí sociální pracovníci odebrali všechny tři děti, z nichž nejmladšímu synovi byl pouhý rok a půl. Ztráta potomků zafungovala jako nekompromisní budíček.
„Kdybych je neměla, možná bych už dneska ani nebyla,“ svěřila se později v cyklu 13. komnata. Pustila se do tvrdého boje o návrat dětí a nastoupila na zdlouhavou protialkoholní a odvykací léčbu. Yvetta Kornová – dnes Janů, FOTO: NextFoto.cz Nová životní a pracovní kapitola
Po dvouletém boji se jí podařilo získat děti zpět a život dostal opět smysl. Povedlo se jí zcela zbavit závislosti na tvrdých drogách a s alkoholem se naučila bojovat mnohem obezřetněji. Dnes žije klidným životem v domku nedaleko Náchoda. K herectví se překvapivě vrátila díky režiséru Tomáši Magnuskovi. Vděčí mu za obsazení do filmů Stáří není pro sraby a Společně sami, objevila se také v seriálu Sedmá brána. Pracovala dokonce i jako průvodkyně v jeho filmovém muzeu v Ratibořicích.
Radikální proměna neproběhla jen v profesním, ale i v osobním životě. Po dlouholetém vztahu se v roce 2023 provdala za novináře a příležitostného herce Josefa Petrů, se kterým si od začátku vyká. Pro svatbu zvolila poněkud netradiční přístup. Místo honosných šatů si vzala kalhoty a veškerou garderobu společně pořídili v místním second handu. Navíc se rozhodla odříznout od své minulosti a vzdala se slavného příjmení, takže dnes vystupuje jako Yvetta Marie Petrů. O publicitu nestojí, pomáhá v domově seniorů, stará se o zvířata a užívá si návštěvy svých tří dětí.
Snímek Matěji, proč tě holky nechtějí? můžete zhlédnout na
FILMBOX+ ONE v neděli 30. srpna od 18:30. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( zeny.iprima, blesk, ceskatelevize, expres).