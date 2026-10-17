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Spark 50s 5G od Tecno vstupuje do střední třídy

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Firma Tecno do svých řad zařazuje další mobilní novinku, která tentokrát nese název Spark 50s 5G. Telefon by měl hlavně oslovit co nejširší publikum a...
Spark 50s 5G od Tecno vstupuje do střední třídy

Spark 50s 5G od Tecno vstupuje do střední třídy

Zdroj: Tecno Spark 50s 5G | Zdroj: Tecno
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 17.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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