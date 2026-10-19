Mísa s ovocem jablkům rychle bere chuť. Při 2 až 5 °C a vlhkém vzduchu vydrží týdny, někdy i celé měsíce

Kromě chladu potřebují jablka hodně vlhký vzduch. Relativní vlhkost kolem nich by se měla držet mezi 90 a 95 %, tedy výrazně nad tím, na co jsme zvyklí v obytných místnostech. Zdroj, ze kterého tato doporučení pocházejí, opírá teplotní rozmezí o vlastní zkušenost a žádné měření k němu necituje. Jde tedy o osvědčenou praxi zahrádkářů, kterou laboratoř nepotvrdila.
Které odrůdy vydrží nejdéle a které je lepší sníst hned
Nejdelší skladování snášejí jablka se silnější a trpčí slupkou. Do této skupiny patří McIntosh, Fuji, Rome a Granny Smith a obecně všechny pozdní odrůdy. Pro majitele vlastního stromu je právě pozdní sklizeň nejpraktičtějším vodítkem, protože nevyžaduje znát přesný název odrůdy.
Sladší jablka s tenkou slupkou, typicky Gala nebo Delicious, se uskladnit dají, ale vydrží kratší dobu a vyplatí se je sníst dřív, než se začnou kazit. O kolik týdnů rozdíl jde, doporučení neuvádějí. Rozpětí „týdny až měsíce“ tak zůstává hodně široké a nedá se z něj vyčíst, kterou odrůdu je třeba dojíst do Vánoc a která vydrží až do jara.
Jablka dozrávají i ve skladu, každá odrůda přitom jiným tempem. Každý druh proto patří na vlastní tác nebo do samostatné bedny.
Proč jablka nepatří do jedné zásuvky se zeleninou
Na menší množství stačí lednice. Jablka se ukládají do zásuvky, a to buď v plastovém sáčku s otvory, nebo zabalená do vlhké papírové utěrky. Oba způsoby počítají s vysokou vlhkostí, kterou jablka potřebují.
Zeleninu do stejné zásuvky nedávejte. Jablka uvolňují plyn ethylen, který urychluje rozklad produktů uložených v jejich blízkosti. Pokud má vaše lednice jen jedna zásuvka, musíte se rozhodnout, komu ji přenecháte.
Noviny, bedna a jedna vrstva: recept na úrodu ve sklepě
Úroda z celého stromu se do lednice nevejde a pro větší množství je potřeba najít chladný, tmavý a přiměřeně vlhký prostor, například sklep nebo garáž. Teplota tam má být blízko bodu mrazu. Obecně doporučované rozmezí přitom začíná až na 2 °C, takže zdroj zůstává nejednoznačný v tom, jak nízko je rozumné jít. Spolehlivě platí jen spodní hranice: pod bod mrazu teplota klesnout nesmí.
Alena N. z Plzně radí zabalit každé jablko zvlášť do novin nebo pečicího papíru, aby se plody navzájem nedotýkaly. Papír tlumí nárazy a brání přenosu vlhkosti z jednoho jablka na druhé. Zabalená jablka pak uložte do bedny nebo koše, nejlépe v jedné vrstvě, aby mezi nimi mohl proudit vzduch.
Uskladněná jablka je potřeba pravidelně procházet. Každé, na kterém se objeví známky kažení, vyřaďte okamžitě.