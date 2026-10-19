Velký test tatarských omáček pro rok 2026: V žebříčku 8 výrobků zazářily i podstatně levnější značky

je druh potraviny, u které člověk při nákupu sáhne prostě po nějakém kousku, obvykle známé značce, a dál nic neřeší. Přitom se jednotlivé výrobky Tatarka liší nejen cenou, ale také množstvím oleje, vajec, zeleniny, cukru nebo použitých zahušťovadel a stabilizátorů. Do testu jsme zařadili osm tatarských omáček. Najdeme mezi nimi levné výrobky za necelých 32 korun, ale také půllitrové balení za téměř 90 korun. Co vlastně tatarská omáčka je a jak se vyrábí?
Tatarská omáčka vychází vlastně z majonézy. Klasická receptura je založena na majonéze doplněné o nasekané
, bylinky, cibuli, kapary, hořčici či další dochucovadla. Podle regionu se receptury liší, ale základ zůstává stejný: jde o kyselé okurky studenou omáčku, jejímž základem je emulze oleje, vaječného žloutku a kyselé složky, do níž se přidávají další ingredience.
Průmyslová tatarka se proto vyrábí trochu jinak než
. Základ tvoří voda a olej, emulgaci pomáhá zajistit především vaječný žloutek nebo použité emulgátory a konzistenci dále upravují škroby či další domácí omáčka zahušťovadla. Následně se přidávají okurky, cibule, pažitka, hořčice, ocet, cukr, sůl a koření. U některých výrobků najdeme také konzervanty, antioxidanty, regulátory kyselosti nebo aromata.
Domácí tatarka může být přitom velmi
jednoduchá: stačí majonéza, nakládaná okurka, cibule, bylinky a podle chuti hořčice nebo citron. Právě nakládané okurky a bylinky dávají omáčce její typickou svěží, nakyslou a lehce pikantní charakteristiku.
Nejzdravější potravina to není
Tatarská omáčka opravdu není potravina, kterou bychom měli vnímat jako významný zdroj vitamínů nebo minerálních látek. Je to především dochucovadlo. Zároveň ale není důvod ji při běžné konzumaci automaticky považovat za nezdravou. Rozhoduje především množství.
Základem klasické tatarské omáčky je olej, vejce a kyselá složka, například ocet nebo citronová šťáva. Healthline uvádí, že je to typicky tučná potravina, přibližně 90 kcal a 10 gramů tuku připadá na jednu polévkovou lžíci.
Výhodou může být právě použití
řepkového oleje. Nejde tedy automaticky o „špatný tuk“, důležitý je celkový jídelníček a množství. Naopak problémem může být vyšší obsah tuku, cukru a soli, zejména pokud člověk tatarku konzumuje ve velkých porcích. Obzvlášť při některých dietních režimech je vhodné její množství hlídat. 1. Hellmann’s tatarská omáčka – 34,90 Kč / 210 ml (166,19 Kč/l)
Klasická Hellmann’s tatarka se v testu snaží zaujmout především krémovostí a poměrně jednoduchým základem tvořeným vodou, řepkovým olejem, octem a vaječným žloutkem. Obsahuje 3,2 % pasterovaného žloutku a výrobce uvádí vejce z volného chovu. Nechybí okurka, cibule a pažitka, takže nejde pouze o ochucenou majonézovou emulzi.
Zajímavá je také energetická hodnota pouhých 273 kcal na 100 ml, která je výrazně nižší než u většiny konkurentů. Na druhou stranu seznam ingrediencí není úplně krátký. Najdeme v něm modifikovaný škrob, emulgátor, EDTA, regulátory kyselosti a aromata. Za 34,90 Kč jde o poměrně malé 210ml balení, takže cenově na litr nepatří k nejlevnějším. Velkou výhodou je ale vyvážení ceny, známé značky, nízké energetické hodnoty a informace o původu vajec.
Foto: Jan Dalecký / Cooky.cz, Velký test tatarských omáček 2026 2. Albert tatarská omáčka – 34,90 Kč / 250 ml (139,60 Kč/l)
Albert nabízí za stejných 34,90 Kč o 40 ml více než Hellmann’s, a na litr tak vychází výrazně levněji. Zajímavé je složení: obsahuje 44 % řepkového oleje a 9 % ochucující směsi se zeleninou, přičemž samotná směs obsahuje 27 % okurky, cibuli a pažitku. Vaječný žloutek tvoří 2,2 %. Z pohledu spotřebitele je to velmi slušná kombinace základních surovin, i když nechybí modifikovaný škrob a xanthan.
Energetická hodnota 413 kcal je podstatně vyšší než u Hellmann’s. Pokud ale hledáte především
dobrý poměr ceny, objemu a složení, Albert patří k nejzajímavějším výrobkům testu. Balení 250 ml je navíc praktické a cena 34,90 Kč je vzhledem k objemu příznivá. 3. Boneco tatarská omáčka – 89,90 Kč / 500 ml (179,80 Kč/l)
Boneco je nejdražší tatarka v absolutní ceně, ale také dostáváte jedno z největších balení, půl litru. Výrobce zdůrazňuje tradiční recepturu a vysoký obsah zeleninové složky, v níž jsou mimo jiné české okurky a cibule. Ve složení najdeme řepkový olej, okurky, vaječný žloutek, hořčici, cibuli a bylinky. Na druhé straně nechybí modifikovaný kukuřičný škrob, guarová guma a xanthan.
Energetická hodnota 394 kcal na 100 ml je uprostřed testovaného pole. Boneco tak působí jako výrobek zaměřený na klasickou českou představu o tatarské omáčce. Jeho hlavní nevýhodou je cena, 89,90 Kč už je poměrně výrazná částka. Při koupi půllitrového balení ale není jednotková cena úplně katastrofální a pro větší domácnost může dávat smysl.
Tajemství o Domácí tatarské omáčce, která ovládne Vaše chuťové pohárky 4. Hellmann’s vegan tatarská omáčka – 49,90 Kč / 270 g (184,81 Kč/kg)
Veganská varianta Hellmann’s je specifická tím, že úplně vynechává vejce. Základem je řepkový olej, voda, ocet a cukr, konzistenci zajišťuje mimo jiné modifikovaný škrob. Výrobek je určen veganům a podle dodaných údajů obsahuje také kousky nakládaných okurek, i když ve zveřejněném složení jejich samostatný podíl uveden není.
Energetická hodnota 411 kcal na 100 ml je poměrně vysoká. Za 49,90 Kč navíc nejde o levný výrobek, protože 270gramové balení vychází na 184,81 Kč za kilogram. Pokud ale hledáte tatarku bez vajec, je to relevantní alternativa klasických výrobků. Pro běžného spotřebitele, který veganskou variantu nepotřebuje, však poměrem ceny a složení konkurenci nepřevyšuje.
5. Agricol Tatarská omáčka – 32,90 Kč / 250 ml (131,60 Kč/l)
Agricol patří k nejlevnějším výrobkům testu. Za 32,90 Kč dostanete 250 ml, takže litr vychází na 131,60 Kč. Základem je voda, řepkový olej a 5% zeleninová směs. Ta obsahuje okurku, cibuli, pažitku, petržel, pepř, česnek a papriku. Na první pohled tedy poměrně sympatické složení, které nabízí pestrou kombinaci zeleniny a koření. Zároveň ale obsahuje modifikovaný škrob, hned několik stabilizátorů, taru, xanthan a karubin, a také sorban draselný.
Energetická hodnota činí 394 kcal na 100 gramů. Agricol proto představuje především
dobrý poměr ceny a objemu, ale ve srovnání s jednoduššími recepturami má delší seznam technologických přísad. Za svou cenu však rozhodně není bez zajímavosti. Foto: Jan Dalecký / Cooky.cz, Velký test tatarských omáček 2026 6. Tesco Tatarská omáčka – 31,90 Kč / 380 g (83,95 Kč/kg)
Pokud bychom testovali pouze cenu a množství, Tesco by pravděpodobně vyhrálo. Za 31,90 Kč získáte hned 380 gramů, což znamená suverénně nejnižší jednotkovou cenu z celého testu, pouhých 83,95 Kč za kilogram. Složení je velmi podobné Albertu: 9 % tvoří ochucující směs se zeleninou, v níž je mimo jiné okurka, cibule a pažitka, nechybí řepkový olej, hořčice a vaječný žloutek. Ten je však uveden pouze v množství 1 %. Výrobek má 387 kcal na 100 gramů a obsahuje 8,1 g cukrů a 2,1 g soli.
Z pohledu ceny je tedy Tesco mimořádně silné. Naopak nižší podíl žloutku a poměrně výrazný seznam technologických složek znamenají, že v celkovém hodnocení se k nejlepší kvalitě neřadí. Pokud ale chcete
hodně tatarky za málo peněz, je to jeden z nejlepších nákupů. 7. Vitana Poctivá tatarská omáčka – 59,90 Kč / 425 ml (140,94 Kč/l)
Vitana přichází s poměrně velkým balením 425 ml a cenou 59,90 Kč. Základem je řepkový olej, voda a 5 % nakládaných okurek. Nechybí hořčice, cibule, worcestrová omáčka, česnek a pažitka, takže chuťově má podle složení potenciál být výraznější a kořenitější. Výrobek obsahuje 45 % tuku a energetická hodnota dosahuje 449 kcal na 100 gramů, což je nejvyšší hodnota v testu.
Na druhou stranu má jen 1,2 g soli a uvádí 2,3 g rostlinných omega-3 mastných kyselin na 100 g. Složení je ale poměrně dlouhé a obsahuje modifikovaný škrob, guarovou gumu, xanthan, sorban draselný a E385. Vitana tak není špatná volba pro milovníky výraznější tatarky, ale za 59,90 Kč už bychom čekali o něco jednodušší recepturu.
8. Spak Tatarská omáčka – 72,90 Kč / 500 ml (145,80 Kč/l)
Spak nabízí půllitrové balení za 72,90 Kč, takže ve srovnání s Boneco je při přepočtu na litr levnější. Základem je 40 % řepkového oleje, voda, okurky, 4,2 % pasterovaných vaječných žloutků a cibule. Nechybí ani petržel a koření. Na první pohled je tedy základ poměrně solidní a podíl žloutku patří k vyšším v testu.
Slabší stránkou je ale poměrně rozsáhlý seznam dalších přísad včetně modifikovaného škrobu, xanthanu, guarové gumy, kyseliny benzoové, kyseliny sorbové a E385. Energetická hodnota je 402 kcal na 100 gramů. Spak proto rozhodně není propadák, naopak má několik dobrých vlastností. V konkurenci ale narazí na levnější výrobky s podobným složením, a právě proto se v našem pořadí dostává až na konec.
Konečný verdikt: která tatarka je nejlepší?
Test ukázal, že mezi tatarskými omáčkami je možné najít velké rozdíly nejen v ceně, ale i v množství a složení.
Nejlevnější výrobek Tesco stojí 31,90 Kč a nabízí 380 gramů, zatímco nejdražší Boneco stojí 89,90 Kč za půl litru. Rozdíl v ceně za kilogram či litr je proto opravdu výrazný.
Při hodnocení jsme dali přednost výrobkům, které mají rozumný poměr ceny, velikosti balení a základních surovin. Plusové body získaly především olej, vejce, zeleninová složka a hořčice. Naopak delší seznam technologických přísad jsme vnímali jako určitou nevýhodu, nikoli proto, že by automaticky znamenaly zdravotní problém, ale protože při podobné ceně může být zajímavější výrobek s jednodušším složením.
Žebříček od nejlepší po nejhorší Albert tatarská omáčka Hellmann’s tatarská omáčka Boneco tatarská omáčka Agricol Tatarská omáčka Tesco Tatarská omáčka Hellmann’s vegan tatarská omáčka Vitana Poctivá tatarská omáčka Spak Tatarská omáčka Co bychom koupili?
Pokud bychom měli vybrat
jednu tatarku pro běžný nákup, sáhli bychom po Albertu. Nabízí velmi rozumný kompromis mezi cenou, velikostí balení a složením.
Pro zákazníka, který chce
co nejnižší cenu za velké množství, je mimořádně zajímavé Tesco. Naopak kdo více řeší recepturu a nízkou energetickou hodnotu, může dát přednost Hellmann’s. A pro vegany je logickou volbou Hellmann’s Vegan.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, Wikipedie a etiket jednotlivých výrobků