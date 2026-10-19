McLaren připravuje poslední balíček vylepšení pro rok 2026

Tým McLaren oznámil, že jeho poslední série vylepšení pro monopost pro rok 2026 poslouží zároveň jako testy základních konceptů, které se uplatní v příštím ročníku.
Po Velké ceně Singapuru vysvětlil šéf týmu Andrea Stella plán vylepšení na konci sezóny a naznačil, že poslední aktualizace budou zavedeny během následujících tří závodů v Austinu, Mexiku a São Paulu, aby měl McLaren k dispozici tři závody na okruzích s odlišnými charakteristikami a mohl tak otestovat kompletní balíček.
Vylepšení jsou samozřejmě zaměřena na podporu snah týmu McLaren v celkovém hodnocení konstruktérů F1 v roce 2026, ale mají i dvojí účel, protože tým se sídlem ve Wokingu začíná přesouvat pozornost směrem k příštímu roku.
„Opravdu plánujeme zavést některé vylepšení. Doufáme, že nám pomohou překonat rozdíl, který nás dělí od nejlepších vozů, a dostanou McLaren do pozice, kdy bude moci na základě vlastních zásluh bojovat o pódium,“ řekl Stella.
„A zda budeme moci bojovat o vítězství, to se podle mě ukáže pravděpodobně až v posledních třech závodech, protože vylepšení budou zaváděna postupně. Je pro nás důležité, abychom vylepšení přinesli, protože vedeme těsný boj o pozici v šampionátu. Chceme ale také ověřit některé základní koncepty, které se promítnou do vozu pro příští rok.“
Stella vysvětlil, že vzhledem k tomu, že aerodynamická zařízení na voze F1 již začínají dozrávat a stávají se složitějšími, chce tým vyzkoušet díly, které budou pravděpodobně základem pro koncept vozu F1 pro rok 2027.
„Protože na této úrovni vyspělosti vozů začínáte posouvat aerodynamický vývoj a můžete si všimnout, že některé věci fungují, ale jiné možná ne, protože aerodynamika se po dvou letech vývoje začíná dost komplikovat,“ řekl.
„Pokud vezmeme v úvahu, že vývoj začal 2. ledna 2025 a nyní jsme již v plném proudu roku 2026. Po dvou letech, kdy je systém již složitý, to může dopadnout dobře, ale i špatně. Chtěli jsme tedy na okruhu otestovat některé základní prvky, které si přeneseme do příštího roku, a myslím, že je to docela výhodné, protože Red Bull je s námi v bodovém hodnocení prakticky vyrovnaný a v konkurenceschopnosti nás předstihuje. A my jsme si chtěli stanovit cíl dohnat Ferrari v šampionátu.“
Zatímco McLaren usiluje o posun nahoru v mistrovství konstruktérů F1, je pravděpodobnější, že bude muset bránit své současné třetí místo před Red Bullem, poté co se tým z Milton Keynes po Velké ceně Singapuru přiblížil na sedm bodů.
Ferrari zůstává na druhém místě s náskokem 105 bodů před McLarenem, přičemž zbývá získat maximálně 258 bodů za předpokladu, že se odehraje zbytek kalendáře F1 pro rok 2026, vzhledem k nejistotě ohledně Velkých cen Kataru a Abú Zabí způsobené probíhající válkou v Íránu.