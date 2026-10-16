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Rakouské termály kousek od českých hranic zvýhodnily vstup pro seniory. Nabídka končí za několik dnů

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Rakouské termální lázně Therme Laa, vzdálené přibližně hodinu jízdy od Brna, nabízejí návštěvníkům od 60 let celodenní vstup za 30 eur. Oproti běžnému vstupnému tak senioři ušetří 12 eur a každé úterý mohou navíc získat poukaz do lázeňské restaurace. Resort nedaleko českých hranic zároveň připravil podzimní zvýhodnění vybraného relaxačního balíčku, které platí do 23. října 2026.
Rakouské termály kousek od českých hranic zvýhodnily vstup pro seniory. Nabídka končí za několik dnů

Rakouské termály kousek od českých hranic zvýhodnily vstup pro seniory. Nabídka končí za několik dnů

Zdroj: redakce
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 08:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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