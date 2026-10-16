Rakouské termály kousek od českých hranic zvýhodnily vstup pro seniory. Nabídka končí za několik dnů

Termální lázně Therme Laa v dolnorakouském městečku Laa an der Thaya patří mezi dostupné výletní cíle pro obyvatele jižní Moravy. Nacházejí se nedaleko českých hranic a nabízejí několik vnitřních i venkovních bazénů, odpočinkové prostory, sauny a další služby. Výhodou je možnost jednodenní návštěvy bez nutnosti rezervovat ubytování. Od 7. září letošního roku zde navíc platí zvýhodněné vstupné určené lidem od 60 let. Senioři zaplatí za celodenní pobyt 30 eur, zatímco ostatní dospělí návštěvníci při nákupu na pokladně 42 eur. Rozdíl představuje úsporu přibližně 29 procent z běžné ceny.
Zvýhodněný tarif nese označení Best Ager a vztahuje se na návštěvy od pondělí do neděle. Podmínkou je dosažení 60 let a předložení platného průkazu totožnosti s fotografií, kterým návštěvník doloží svůj věk. Důležité je také místo nákupu, protože seniorskou vstupenku nelze pořídit prostřednictvím internetového obchodu. Prodává se výhradně na pokladně lázní. Senioři proto nemusí provádět žádnou předchozí internetovou registraci, ale při příjezdu musí počítat s nákupem přímo na místě. Zvýhodnění se vztahuje na běžný vstup do termálních lázní, nikoliv automaticky na všechny doplňkové služby.
Každé úterý přidávají další výhodu
Pro návštěvníky, kteří si mohou termín výletu vybrat, je nejzajímavější úterý. Právě tento den získávají držitelé seniorské vstupenky další zvýhodnění v podobě poukazu do lázeňské restaurace v hodnotě pěti eur. Poukaz lze využít při útratě za občerstvení, nejde však o slevu z ceny samotné vstupenky. Senior tedy na pokladně stále zaplatí 30 eur a následně může využít příspěvek na stravování. Při návštěvě dvou seniorů činí společná úspora oproti standardním celodenním vstupenkám 24 eur. Úterní poukazy mohou dvojici přinést další výhodu v celkové hodnotě deseti eur.
Levnější je také večerní koupání
Kdo nechce v termálních lázních strávit celý den, může využít kratší vstupenky. Základní tříhodinový tarif pro dospělého stojí 29,80 eura, tedy pouze o 20 centů méně než zvýhodněné celodenní vstupné pro seniory. Za každou započatou půlhodinu nad stanovený limit se připlácí 2,50 eura. Večerní vstupenka platná každý den od 16 hodin vychází rovněž na 29,80 eura. Novinkou je také pozdní vstup od 19 hodin za 19,80 eura, který u dospělých zahrnuje i saunový svět. Samostatný příplatek za sauny při standardním vstupu činí 12,50 eura, zatímco u večerní vstupenky od 16 hodin je to sedm eur.
Lázně mají otevřeno každý den od 9 do 22 hodin, přičemž koupání končí ve 21.40. Součástí běžného vstupu je také rodinná sauna, ve které se používají plavky. Ostatní saunové prostory jsou určeny návštěvníkům od 14 let a zpravidla vyžadují příplatek. Při výběru vstupenky se vyplatí porovnat ceny na pokladně s internetovou nabídkou. Internetové ceny se totiž mění podle termínu a okamžiku rezervace, takže nemusí odpovídat pevnému pokladnímu ceníku. Předem zakoupená internetová vstupenka navíc zajišťuje vstup i při naplnění kapacity lázní.
Podzimní nabídka končí 23. října
Vedle seniorského vstupného připravily lázně také časově omezenou podzimní akci, která nabízí 25procentní zvýhodnění balíčku Relax! při internetové rezervaci do 23. října 2026. Nejde ovšem o běžnou celodenní vstupenku za 42 eur, ale o samostatný balíček s rozšířenými službami. Jeho standardní cena na pokladně činí 104 eur a při uplatnění plné čtvrtinové slevy vychází na 78 eur. Součástí je vstup do termálních bazénů a saunového světa, rezervované lehátko ve vyhrazené odpočinkové části i zapůjčení županu a ručníků. Návštěvníci dostávají také drobné občerstvení, nápoje a poukaz do restaurace v hodnotě 15 eur. Nabídka je určena hostům od 14 let a její konečnou cenu i dostupnost je potřeba ověřit při rezervaci.
Laa an der Thaya leží v rakouské vinařské oblasti Weinviertel nedaleko Mikulova a Hevlína. Z Brna trvá cesta automobilem přibližně hodinu, záleží však na zvolené trase a dopravní situaci. Pro veřejné termální lázně je určena adresa Thermenplatz 1, zatímco hotelová část resortu má samostatný příjezd na Thermenplatz 3. Řidiči proto musí sledovat značení, aby nezamířili k nesprávnému vchodu. U veřejných lázní se nachází parkoviště, kde jsou k dispozici také placené nabíjecí stanice pro elektromobily. Návštěvníci bez auta mohou využít autobusovou linku 104 z brněnské Zvonařky nebo železniční spojení přes Vídeň; nádraží v Laa leží přibližně 200 metrů od areálu.
zdroje: autorský text, vlastní dotazování