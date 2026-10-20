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Bleskové povodně zasáhly luxusní středomořskou destinaci, zabily i několik lidí

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Dennívýzva
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Zatímco u nás déšť letos zoufale chybí, ve Středomoří ho v posledních týdnech zažívají o hodně více než by si přáli. Mimořádně vydatné lijáky zasáhly v neděli a v pondělí východ Španělska, srážky překonávaly historické rekordy.
Bleskové povodně zasáhly luxusní středomořskou destinaci, zabily i několik lidí

Bleskové povodně zasáhly luxusní středomořskou destinaci, zabily i několik lidí

Zdroj: depositphotos.com
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 02:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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