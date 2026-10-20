Bleskové povodně zasáhly luxusní středomořskou destinaci, zabily i několik lidí

Bleskové povodně zasáhly luxusní středomořskou destinaci, zabily i několik lidíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bleskové povodně zasáhly luxusní středomořskou destinaci, zabily i několik lidíZdroj: depositphotos.com
Článek byl publikován 20.10.2026 02:55
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