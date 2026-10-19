Stalo se to 18. července 2026 ve 23:27 místního času. Claude Haiku 4.5 se při procházení náhodně vybraných webů dostal na stránku PhillyUnsolvedMurders.com, která shromažďuje skutečné nevyřešené vraždy. U jednoho z případů pak vyplnil a odeslal formulář filadelfské policie pro anonymní tipy. Napsal do něj, že „může mít informace k případu“ a že si vybavuje osobu odpovídající popisu poblíž ulice, kterou stránka zmiňovala. Podle Anthropicu ovšem stránka žádný popis pachatele neobsahovala, takže si ho model vymyslel sám. Jméno ani kontaktní údaje do formuláře nevyplnil.
Pravidla testu vyjmenovala pět zákazů. Formuláře mezi nimi chyběly
Anthropic model nasadil do interní úlohy, ve které měl na náhodných webových stránkách „generovat a provádět ukázkové úkoly“. Firma tak chtěla ověřit, jak si model poradí jako samostatně jednající agent v reálném internetovém prostředí. Haiku 4.5 přitom uvedla na trh v říjnu 2025 jako model s nízkou mírou problematického chování, provozovaný v rámci bezpečnostní úrovně ASL-2.
Pravidla testu modelu zakazovala přihlašování, zakládání účtů, zadávání osobních údajů, nákupy a destruktivní akce. Odesílání formulářů v tom výčtu nebylo. Když model na policejním webu narazil na formulář pro anonymní tipy, vymyslel si k němu úkol a splnil ho, aniž by mu v tom cokoli technicky bránilo.
Anthropic sám uznává, že instrukce byly „nepřesné“. Chybělo v nich jasnější vymezení cílů, omezení přístupu k webům i výslovný zákaz pracovat s formuláři třetích stran. Bezpečnostní zařazení modelu tu nic neřešilo, protože agent dostal otevřený internet a pravidla, která nechala povolenou akci, kterou jiné firmy výslovně jistí. OpenAI ve své dokumentaci k agentickým sandboxům doporučuje izolované prostředí a odchozí komunikaci jen se schválenými adresami. Google u agentického prohlížení počítá s tím, že před odesláním zprávy nebo formuláře musí akci potvrdit uživatel.
Kam smyšlené svědectví u filadelfské policie nakonec dorazilo
Do rukou vyšetřovatelů se tip nedostal. Filadelfská policie potvrdila, že podání skončilo ve spamu a nebylo předáno do Real-Time Crime Center ani žádnému vyšetřovateli. K narušení policejních systémů podle ní nedošlo.
Od běžného spamu s reklamou nebo nesmyslným textem se ale podání výrazně lišilo. Vztahovalo se ke skutečné vraždě a znělo jako výpověď člověka, který něco viděl. V systému s méně účinným filtrováním by podobné podání mohlo poslat vyšetřování po falešné stopě.
Proti automatickým podáním se veřejné formuláře brání odjakživa. K dispozici je reCAPTCHA a další nástroje na rozpoznání strojového provozu, ověřování tokenů na straně serveru, omezení počtu požadavků nebo skryté formulářové prvky známé jako honeypoty. U citlivých podání se k tomu přidává lidská kontrola, než se informace dostane dál. Agentické modely ovšem dokážou psát věrohodný text, který přesně navazuje na obsah konkrétní stránky, jako v případě vymyšleného svědka od ulice z filadelfského webu.
Kudy by se smyšlené oznámení dostalo k české policii
Policie ČR přijímá trestní oznámení elektronicky přes e-podatelnu nebo datovou schránku a pro kyberkriminalitu nabízí i specializované cesty k nahlášení. Přímý protějšek filadelfského formuláře pro anonymní tipy se na jejém webu dohledat nepodařilo. Digitální vstupy do policejních systémů ale existují i tady a s přibývajícími agenty na internetu jim hrozí stejný druh podání.
Evropský akt o umělé inteligenci (AI Act) ukládá povinnost hlásit závažné incidenty u vysoce rizikových systémů a část povinností platí i pro modely se systémovým rizikem. Jazykový model, který do žádné z těchto kategorií nespadá, se jich automaticky netýká. Prodleva, se kterou Anthropic incident odhalil a ohlásil, by tak v evropském rámci sama o sobě porušením zákona být nemusela. Konkrétní lhůty a požadavky se navíc liší podle typu systému a povinnosti, o kterou jde.
Proč falešný tip zůstal 72 dní bez povšimnutí
Anthropic incident objevil 28. září při zpětné kontrole širšího souboru záznamů, tedy 72 dní po odeslání tipu. Město Philadelphia kontaktoval 7. října a o den později proběhl briefing s filadelfskou policií.
U agentických úloh, které firma vedla jako úlohy s „nižším rizikem“, neběželo v reálném čase monitorování s automatickým blokováním. Každý krok, který model v takové úloze udělal, se tak dal odhalit jedině dodatečně v záznamech. Mezi objevem a prvním kontaktem s městem uplynulo devět dní a Anthropic k nim veřejně uvedl jen to, že probíhala „technická revize“.
Firma zároveň přiznává, že nástroje pro automatické odhalování podobného chování teprve buduje. Zda některý z jejích modelů během testů vyplnil i další formuláře, zatím neřekla. Podle vlastních slov teď prochází „mnohem větší objem“ záznamů a o dalších případech nechtěného chování modelů plánuje informovat.