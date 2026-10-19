Umělá inteligence zfalšuje hlas bankovního poradce k nerozeznání. U telefonických podvodů uspěje každý druhý hovor

Ukázka proběhla 31. ledna 2024 v Poslanecké sněmovně na semináři s názvem „Boj s kyberšmejdy na pozadí moderních technologií“. Kromě útoků s deepfake videem a zneužitím hlasu známých osobností tam zazněl i scénář, ve kterém útočníci podle prezentace „dokážou dokonale imitovat hlas bankovního poradce“. Výzkumníci z VUT na místě názorně předvedli, jak obtížně běžný člověk rozlišuje hlas vytvořený umělou inteligencí od skutečné nahrávky.
Na hlasový deepfake už teoreticky stačí běžně dostupné vybavení
Výzkumník VUT Anton Firc v rozhovoru z července 2025 uvedl, že syntetickou nahrávku, kterou laik jen stěží odliší od skutečného hlasu, lze teoreticky vytvořit i s běžně dostupnou technikou. Bakalářská práce obhájená na VUT v červnu 2024 se věnovala hlasovému deepfake v reálném čase s nástroji s otevřeným zdrojovým kódem. Ukázala, že tahle technologie dávno neleží jen v uzavřených firemních laboratořích.
Podvodník k napodobenému hlasu přidává další triky. Díky spoofingu čísla se na displeji může ukázat skutečné číslo vaší banky, přestože volá někdo úplně jiný. Jméno, adresu a další osobní údaje si útočník umí předem obstarat z uniklých databází, ze sociálních sítí nebo z dřívějších phishingových útoků. Shrnutí semináře, které zveřejnilo ministerstvo průmyslu a obchodu, k tomu výslovně dodává, že lámaná čeština volajícího už jako varovný signál neslouží.
Spolehlivou automatickou kontrolu zatím nenabízí ani výzkum. Diplomová práce obhájená na VUT v červnu 2026 hledala, podle čeho hlasový deepfake poznat, a zaměřila se na biologické a akustické znaky, například na dech nebo časové vlastnosti řeči. Popsala několik rozpoznávacích signálů a dospěla k závěru, že detektor spolehlivý napříč různými syntetizátory a datovými sadami zatím neexistuje.
Čtyři kroky stačily, aby muž z Jindřichohradecka přišel o téměř půl milionu
Hovor začíná šokem. Volající se představí jako pracovník banky a oznámí, že váš účet někdo napadl nebo že se na vaše jméno pokouší sjednat úvěr. Potom vás přepojí na „bezpečnostního specialistu“ nebo „policistu“, který naléhavost situace potvrdí. Teprve ve třetí fázi přijde požadavek: převést peníze na „bezpečný účet“, vybrat hotovost a vložit ji do bitcoinmatu, nainstalovat aplikaci pro vzdálený přístup nebo nasdílet QR kód. Na závěr podvodník trvá na tom, abyste o hovoru nemluvili s nikým, tedy ani s rodinou, ani se zaměstnanci banky.
Útočník přitom jedná v reálném čase, nedá oběti prostor k rozmyšlení a cíleně hraje na emoce. Nejdřív vyděsí ztrátou peněz, pak nabídne úlevu v podobě pomoci od údajné banky. V lednu 2026 takto přišel muž z Jindřichohradecka o téměř půl milionu korun a žena ve stejném období o 400 tisíc.
Česká spořitelna s odvoláním na data České bankovní asociace uvádí, že u telefonických podvodů uspěje každý druhý hovor. Odpovídá to policejnímu varování, že obětí se může stát kdokoli bez ohledu na věk, vzdělání nebo technickou zdatnost, včetně lidí pracujících v IT. V září 2025 policie popsala případ mladého muže, kterého podvodníci přesvědčili, že mu někdo napadl účet, a dotlačili ho k úvěru na 500 tisíc korun.
U veřejně popsaných českých případů policie většinou neuvádí, jestli pachatelé použili klon hlasu konkrétního bankéře vytvořený umělou inteligencí, nebo jinak přesvědčivou imitaci. Hrozba hlasového deepfake je tak v Česku zatím lépe doložená ukázkami z VUT než konkrétními policejními případy. Policejní materiály z roku 2026 řadí deepfake a umělou inteligenci mezi významné trendy kyberkriminality, u kterých se očekává další rozvoj.
Za sedm měsíců roku 2026 banky ubránily 8,1 miliardy korun
Policie za rok 2024 evidovala 18 495 trestných činů v kyberprostoru s registrovanou škodou 3,73 miliardy korun. V průměru to dělá zhruba 200 tisíc korun na jeden čin, z dostupných čísel ovšem nejde poznat, kolik z toho připadá na telefonické podvody.
Novější čísla pocházejí z údajů Kybertestu a České bankovní asociace. Banky od ledna do července 2026 zachytily 62 705 podvodných útoků, což při 212 dnech tohoto období vychází průměrně na téměř 300 útoků denně.
Škody za stejných sedm měsíců dosáhly 1,9 miliardy korun, zatímco zachráněné prostředky činily 8,1 miliardy. Banky tedy uchránily víc než čtyřnásobek toho, o co lidé přišli. Kdyby obě částky tvořily jeden celek, zastavily by banky zhruba čtyři z pěti korun, po kterých útočníci sáhli. Poměr přes čtyři ku jedné ve prospěch zachráněných peněz je nejsilnější argument, že bankovní kontroly mají smysl.
Zastav, zavěs, zkontroluj: postup, který doporučuje policie i banky
Policie i banky doporučují postup, který s rozpoznáním hlasu vůbec nepočítá. Nejdřív zastavit, tedy nepodlehnout nátlaku a nedělat nic pod vlivem emocí. Potom zavěsit a nic nesdělit, nepotvrdit, nenainstalovat ani nepřevést. Nakonec přijde kontrola: bance zavolejte sami, a to na číslo z platební karty, z bankovní aplikace nebo z oficiálního webu.
Některé banky k tomu přidávají vlastní pojistky. Česká spořitelna uvádí, že skutečný hovor od ní doprovází notifikace v aplikaci George. ČSOB ve varováních před falešnými bankéři připomíná, že banka nikdy nežádá převod na „bezpečný účet“, sdělení PINu nebo SMS kódu ani vzdálený přístup k zařízení. Každý z těchto požadavků je proto sám o sobě důvodem hovor ukončit, ať hlas v telefonu zní jakkoli věrohodně.
Kdo už peníze převedl, sdílel přihlašovací údaje nebo nainstaloval aplikaci, má okamžitě kontaktovat banku a hned potom Policii ČR. Je dobré zapsat si čas hovoru, číslo volajícího a průběh rozhovoru a uschovat potvrzení o transakcích. Podezřelý incident lze nahlásit i online přes policejní rozcestník pro hlášení kyberkriminality na webu policie.gov.cz.