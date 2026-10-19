Kyjev shání výrobce ruského modulu Susanin. Drony s ním proletí rušením, které některé noci vyřadí skoro polovinu Šáhidů

Karta se na portálu War&Sanctions, který provozuje ukrajinská rozvědka HUR, objevila 5. října 2026 pod názvem „Optical-electronic correlation system Susannin“. Fotografie ukazuje válcovitý modul s objektivem v čele. Pod ní rozvědka žádá každého, kdo něco ví, aby poslal údaje o výrobci, zemi původu, datu výroby, technických parametrech a dodavatelském řetězci. Služba, která o svých zjištěních obvykle mlčí, tím veřejně přiznává, že o novém ruském zařízení nezná ani to nejzákladnější.
Proč dostal navigační modul jméno po muži, který zavedl Poláky do bažin
Jméno s největší pravděpodobností odkazuje na Ivana Susanina. Podle legendy tento ruský národní hrdina zavedl polské vojáky do bažin, a hovorová ruština proto „Susaninem“ žertem označuje člověka, který ukáže špatnou cestu. Pro systém, jehož úkolem je dovést dron k cíli, je to jízlivě přiléhavá přezdívka.
HUR popisuje Susanin jako opticko-elektronický korelační systém. Kamera v čele válce snímá terén pod dronem a palubní počítač obraz porovnává s referenčními snímky, které se do paměti nahrály ještě před startem. Podle toho, jak moc se obrazy shodují, dron opravuje trasu. K určení polohy a směru tak nepotřebuje signál ze satelitu ani rádiové spojení s operátorem.
Satelitní a inerciální navigaci Susanin podle rozvědky nenahrazuje, pracuje vedle nich jako další vrstva. Ta udrží dron na trase i ve chvíli, kdy ostatní navigační kanály vypadnou.
Skoro polovinu Šáhidů dokáže Ukrajina vyřadit bez jediného výstřelu
Agentura Reuters v dubnu 2026 popsala, že ukrajinský elektronický boj některé noci neutralizuje skoro polovinu útočných dronů typu Šáhid. Obrana při tom nevypálí jediný náboj a nespotřebuje žádnou munici. Interceptorové drony sestřelují dalších zhruba 40 % cílů a v noci se k nim přidávají stíhačky F-16.
Rušení funguje jen proti dronu, který k orientaci potřebuje satelitní nebo rádiový signál. Dron s optickou navigací zónou rušení proletí a směr neztratí, takže ho pak musí zastavit rakety, kanóny, kulomety nebo interceptorové drony. Tyto prostředky jsou dražší i náročnější na nasazení. Podle zářijových odhadů Reuters Rusko vyrábí kolem 3 000 reaktivních dronů měsíčně a jejich nasazení přes léto 2026 vzrostlo zhruba šestinásobně. Každý z nich, který projde rušením, tak přidává práci obraně, jež musí střílet.
Rychlost nových typů ruských dronů tomu nahrává. Geran-4 dosahuje nejvýš 450 km/h a nese bojovou hlavici o hmotnosti 90 kilogramů. Geran-5 létá cestovní rychlostí 450 až 600 km/h a doletí do vzdálenosti 950 kilometrů. Rychlejší dron, kterého nesvede rušení, nechává obraně na reakci výrazně kratší čas.
Starý trik amerických Tomahawků, tentokrát v tisícových sériích
Americké střely s plochou dráhou letu Tomahawk se už v devadesátých letech orientovaly pomocí systémů TERCOM a DSMAC, které kombinují porovnávání s mapou a s obrazem terénu. Firmy Sightec a InZero Technologies dnes otevřeně prodávají kompaktní moduly vizuální navigace pro drony. Polohu počítají z kamerového obrazu a předem připravené mapy a satelit k tomu nepotřebují.
Optická navigace tedy není ruský vynález. Nové je, že ji Rusko montuje do levných jednorázových útočných dronů, které vyrábí po tisících.
Princip je známý, a proto HUR sleduje hlavně dodavatelský řetězec. Pokud rozvědka zjistí, kdo modul vyrábí a kudy se jeho součástky dostávají do Ruska, může dodávky zkusit přerušit sankcemi nebo zpravodajskými operacemi. Stejně postupovala už dříve, když veřejně vyzvala zaměstnance podniků vyrábějících Šáhidy, aby předali technické specifikace, objemy výroby a kontakty na dodavatele.
Raketa za miliony dolarů proti dronu za zlomek té ceny
Ukrajinská protivzdušná obrana má několik vrstev. Pozemní síly provozují systémy Patriot, Avenger, Gepard, Skyranger a ZU-23, k tomu přenosné protiletadlové střely a mobilní palebné skupiny. Dron se Susaninem jde hůř rušit, ale sestřelit ho pořád lze. Potíž je v ceně: střela Patriot stojí řádově miliony dolarů, dron, na který letí, jen zlomek této částky. Obrana, která musí takhle platit za každý zásah, prohrává na nákladech, i když cíl zničí.
Střely do Patriotů přitom Ukrajina sama nevyrábí. Generální tajemník NATO Mark Rutte v únoru 2026 uvedl, že zhruba 75 % z nich dodal program PURL. Prezident Zelenskyj v srpnu označil za nejtěžší problém balistické střely a opakovaně žádal o další interceptory.
Česká republika podle odtajněných údajů ministerstva obrany poslala Ukrajině 16 systémů protivzdušné obrany a 291 přenosných protiletadlových prostředků. Zprostředkovala také dodávku 100 systémů MR-2 Viktor, které jsou určené proti letadlům i dronům. NATO v červenci 2026 varovalo, že incidentů s drony u spojenců na východním křídle přibývá, a investice do protidronové obrany výrazně navyšuje.