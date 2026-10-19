Litr piva naředěný v kýblu vody a papriky narostou o 10 % za pár dní. Zálivku opakujte jednou měsíčně a sklízejte plné bedny

Papriky bezesporu patří mezi jedny z nejoblíbenějších a nejzdravějších plodin, které si na své zahradě můžete vypěstovat.
Aby byla vaše úroda v tomto roce co největší a nejchutnější, dopřejte jim v srpnu tuto netradiční výživu. S trochou piva jim dodáte potřebné látky a nakopnete k dalšímu vývoji plodů. Sklízet budete plné kýble lahodných paprik. Čím hnojit papriky
V dnešní době jsou obchody plné speciálních hnojiv a postřiků, které mají za úkol vyživit a ochránit vaše rostliny před škůdci a různými nemocemi.
Většinou však obsahují velké množství nebezpečných toxických látek, jejichž používání se z dlouhodobého hlediska nedoporučuje. Raději využijte přírodní alternativu, která je mnohem šetrnější a bezpečnější. Za pár korun si z piva připravíte vynikající výživnou směs. Co budete k výrobě hnojiva potřebovat
Tuto výživu oceníte nejen pro svou účinnost, ale také snadný způsob přípravy a nízkých pořizovacích nákladů.
Jen za pár korun si připravíte velké množství hnojiva, kterým vyživíte rostoucí papriky. Jediné, co k tomu budete potřebovat, je jeden litr piva a deset litrů vody. Nemusíte přitom vybírat tu nejlepší značku. Důležitější než chuť piva je jeho obsah fosforu, draslíku, dusíku, vitamínu B, kvasinek a cukru. Zdroj fotografie: Pixabay Aby byla vaše úroda v tomto roce co největší a nejchutnější, dopřejte paprikám v srpnu tuto netradiční výživu Výroba a použití hnojiva z piva
Abyste si toto zázračné hnojivo připravili, stačí jen v kyblíku naředit pivo s deseti litry vody. Směs důkladně promíchejte,
aby se obě složky dostatečně spojily a přelijte do konve. Není doporučováno používat hlavici s kropítkem, protože byste mohli poškodit listy rostlin. Připravený nálev nalijte přímo ke kořenům. Každá rostlina bude potřebovat přibližně půl litru tohoto hnojiva.
Pro dosažení co nejlepších účinků byste měli aplikaci pivní zálivky zopakovat znovu za tři až čtyři týdny. Díky velkému množství prospěšných živin budou papriky nejen více plodit,
ale také se stanou mnohem odolnějšími vůči nemocem, škůdcům, plísním a dalším stresovým faktorům, jako jsou velké výkyvy teplot, které jsou v srpnu čím dál častější. Další způsob využití piva na zahradě
Kromě papriky lze touto zálivkou hnojit také okurky nebo rajčata, které ji rovněž velmi ocení. Nemusíte se bát ani přítomnosti alkoholu. V tak velkém množství vody se dostatečně naředí, takže pro rostliny nebude škodlivý. A pivo lze použít také
jako past pro slimáky, vosy a některé další škůdce. Ty lahodná vůně piva přitáhne, ale z nádoby se již nedostanou.
VIDEO Jak vyrobit pivní past na slimáky
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři