Litr piva naředěný v kýblu vody a papriky narostou o 10 % za pár dní. Zálivku opakujte jednou měsíčně a sklízejte plné bedny

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Vyzkoušejte také tento geniální trik a zajistěte si bohatou úrodu paprik trochou piva. Díky této netradiční výživě budou vaše keře obsypané velkými a šťavnatými plody.
pěstování paprik

pěstování paprik

Zdroj: Rob Bertholf / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 19:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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