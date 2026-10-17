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Plný les václavek. Sbírat by se ale měly jen některé

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Dennívýzva
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Když člověk vyráží do lesa touto dobou, setkat se mlže s mnoha druhy hub. Klasiku ale představují především václavky. Jde o houby, které již dávno nejsou termínově spjaté se svátkem sv. Václava. Většinou totiž rostou až v polovině října a často i mnohem později. Situace je dána samotným počasím a podmínkami, které jsou václavkám poskytnuty. My jsme vyrazili do lesa tento týden dvakrát za sebou a našli jsme václavek poměrně velké množství. Ne všechny ale byly ideální k tomu, abychom je vložili do košíku. Ostatně všechny tam ani nepatří.
Malé václavky

Malé václavky

Zdroj: Radek Štěpán
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 17.10.2026 07:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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