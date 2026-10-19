Cypřišek v květináči zimou odumírá od kořenů a poznáte to až v dubnu. Pomůže půlhodina práce s jutou a listím

Cypřišek Lawsonův snese podle britské Královské zahradnické společnosti (RHS) mráz zhruba −15 až −20 °C. Ten údaj se vztahuje k rostlině zasazené v zemi, kde kořeny obklopuje obrovské množství zeminy a chlad do hloubky proniká jen pozvolna. Pro keřík v keramické nádobě na balkoně proto číslo z etikety nic neznamená. Jeho kořeny žádnou takovou zálohu nemají a promrznou při teplotách, které by stejnému druhu v zahradě neublížily.
Proč substrát v nádobě po pár dnech mrazu vychladne jako vzduch
Illinoiská univerzita upozorňuje, že kořeny rostlin v nádobách mrznou ze všech stran: z boků, shora i od dlažby, na které květináč stojí. Kořeny přitom snášejí mráz hůř než nadzemní část dřeviny. Ty nejmladší a nejaktivnější navíc rostou těsně u stěny nádoby, tedy přesně tam, kam chlad dorazí jako první.
Podle zahradnického přehledu Rutgers NJAES vydává substrát při tuhnutí vody teplo, které ho chvíli drží nad teplotou okolí. Po delším mrazu se ale tahle zásoba vyčerpá a teplota hlíny se může přiblížit teplotě vzduchu venku. Stálezelený cypřišek mezitím neodpočívá. Jeho šupinovité listy dál odpařují vodu, nejvíc za slunečných a větrných dnů, a zmrzlé kořeny nemají odkud ji doplnit. Rostlina tak trpí suchem, přestože stojí ve vlhké, jen zledovatělé hlíně.
Celé poškození se navíc projeví se zpožděním. Rutgers uvádí, že keř s vážně zasaženými kořeny může na jaře zpočátku vypadat normálně a rychle uvadne teprve během prvních teplých, slunných a suchých dnů.
Polabí zažívá první slabý mráz v průměru už 20. října
RHS radí nasadit ochranu při prvním náznaku mrazu, nečekat až na něj. Kdy ten náznak v Česku přichází, ukazuje studie Českého hydrometeorologického ústavu, která zpracovala mrazy v Polabí za roky 1961 až 2011. Slabý mráz do −1,1 °C se tam v průměru objevuje 20. října, mírný do −2,2 °C 29. října a silný 1. listopadu. Ve vyšších a chladnějších polohách začíná mrznout dřív. Kdo chystá ochranu až na listopad, jde tedy i v teplém Polabí pozdě.
Měsíční výhled ČHMÚ z 15. října 2026 počítal pro druhou polovinu měsíce s nočními minimy kolem 2 °C a s ojedinělými dny přechodného mrazu. Pro květináč je přitom nebezpečnější delší mrazivé období než jednotlivá studená noc, protože substrát promrzá postupně. Jedna noc s −3 °C mu ublíží méně než týden trvalého mrazu.
Když předpověď hlásí delší tuhé období nebo cypřišek roste v malé nádobě, vyplatí se ho přestěhovat do chladného chráněného prostoru, třeba do nevytápěné garáže, na chodbu, do skleníku nebo do zahradního domku. Iowská státní univerzita doporučuje pro takové zimování teploty zhruba od −7 do 7 °C. Majitelé zahrady mohou nádobu zapustit do země, kde ji půda chrání podobně jako vysazenou rostlinu. Kdo ochranu včas nestihl, může izolaci, podložku nebo přesun do závětří doplnit i v prosinci či lednu, pokud kořenový bal mezitím neprošel dlouhým hlubokým mrazem.
Šest kroků na půl hodiny zpomalí promrzání kořenového balu
Nejdřív cypřišek prohlédněte a odstřihněte suché, nemocné nebo polámané větvičky. Do starého hnědého dřeva nestříhejte, protože cypřišky na holých částech nové pupeny netvoří. Potom z povrchu hlíny seberte tlející zbytky a spadané šupinky. Na očištěný substrát nasypte 3 až 7 centimetrů suchého listí nebo jemnějšího organického mulče a kolem kmínku nechte volný prstenec, aby se u báze nedržela vlhkost.
Druhým krokem je juta na bocích nádoby, ideálně ve dvou nebo třech vrstvách. Horní otvor nechte volný, aby substrát dýchal a neplesnivěl. Juta je prodyšná, nezadržuje kondenzát a dobře drží na místě. Bublinková fólie izoluje ještě lépe, proto se při tuhé zimě vyplatí obojí: fólii přímo na stěnu květináče a jutu přes ni kvůli vzhledu i ochraně před větrem. Hotovou nádobu postavte na desku polystyrenu, prkno nebo dřevěné hranolky, aby netáhla chlad z betonu či dlažby. Nakonec ji přisuňte k fasádě domu, kde bývá o pár stupňů tepleji a méně fouká. Víc nádob seskupte k sobě.
Materiál prodávají hobbymarkety i zahradní e-shopy. OBI nabízí dvojici jutových pytlů o rozměru 104 × 61 cm za 199 Kč a výrobce u nich přímo uvádí ochranu kořenových balů před mrazem. Na menší nádoby se hodí jutová bandáž široká 15 centimetrů, kterou květináč omotáte jako obvazem. Cena i skladové zásoby se liší podle prodejny.
Čím zakrýt korunu, aby pod obalem nezačala plesnivět
Koruna má vlastní nebezpečí. Těžký mokrý sníh a námraza ohýbají větve, rozevírají sloupovité jehličnany a při větší zátěži je dokážou i rozštípnout. Americký poradenský servis Ask Extension proto doporučuje stálezelené dřeviny před příchodem sněhu jemně svázat provazem do spirály, od vrcholu k bázi. Na jaře vazbu povolte a sundejte.
U zakrývání zeleně rozhoduje materiál. Samotná juta je odolná a prodyšná, ale izoluje jen mírně. Netkaná textilie je lehká a porézní a přidá asi 2 °C, jenže rychle kopíruje teplotu okolí. RHS uvádí, že se pod ní rostlina méně přehřívá a zapařuje než pod neperforovanou fólií. Michiganská univerzita připomíná, že plast přiložený přímo k listům přenáší chlad. Podle Iowské státní univerzity navíc prosté zakrytí rostlin ztrácí účinnost zhruba pod −2 °C.
Na korunu cypřišku proto patří volný prodyšný obal, nejlépe napnutý na jednoduché konstrukci z tyček, aby se textilie nedotýkala šupinek. Igelit je sice levný a nepromokavý, ale hrozí pod ním kondenzace a na slunci přehřátí. Neprodyšný pytel přetažený přes celý keřík vytvoří vlhkou komůrku, ve které se daří plísním.
Kdy sundat ochranu a proč na podzim nehnojit dusíkem
Mnoho nádobových jehličnanů nezahubí přímo mráz, ale sucho. Před zabalením proto cypřišek důkladně zalijte a v zimě kontrolujte vlhkost substrátu. Zalévejte střídmě a jen v bezmrazých dnech, kdy voda stihne vsáknout. Hlíně stačí zůstat vlhká, protože přemokřený bal promrzá rychleji a hnije.
Na podzim už rostlinu nehnojte dusíkem a neprovádějte hluboký řez. Rutgers varuje, že pozdní přihnojení i stříhání podněcují růst měkkých výhonů, které do zimy nestihnou vyzrát a mráz je spálí jako první.
Po zimě hledejte nenápadné příznaky: bronzové nebo hnědé zabarvení šupin, zasychání od konců větviček a chabé rašení. Kořenový bal, který zůstává tvrdý jako kámen a nepřijímá vodu, prozrazuje promrznutí. Ochranu sundávejte postupně, orientačně od března, až se teploty ustálí nad 10 °C. V chladnějších oblastech počkejte ještě několik dní a textilii mějte po ruce pro případ nečekaného ochlazení.