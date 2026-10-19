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Nezničitelná Nokia 3310 pobláznila Česko. Baterie na týden a výměnné kryty z tržnice

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Na podzim roku 2000 dorazil do českých obchodů mobilní telefon, který definoval celou jednu generaci. Legendární Nokia 3310 nabídla nevídanou odolnost, návykovou hru Had, psaní dlouhých SMS zpráv i možnost vyrobit si vlastní vyzvánění přímo na klávesnici.
Tlačítkový mobilní telefon Nokia 3310 s numerickou klávesnicí a zeleně podsvíceným displejem

Tlačítkový mobilní telefon Nokia 3310 s numerickou klávesnicí a zeleně podsvíceným displejem

Zdroj: Beamish4 / Wikimedia CC 4.0
Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 19.10.2026 19:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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