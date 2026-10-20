Bateriové úložiště Chvaletice bude mít výkon 115 MW a kapacitu 230 MWh. DEL dodal 23 rozváděčů

Celkem 23 elektrických rozváděčů dodala v létě společnost DEL pro velkokapacitní bateriové úložiště v Chvaleticích. Čtyři z nich podporují funkci Black Start, která umožňuje zahájit obnovu provozu nezávisle na napájení z veřejné elektrické sítě. Úložiště s plánovaným výkonem 115 MW a kapacitou 230 MWh má pomáhat stabilizovat elektrizační soustavu a vyrovnávat výkyvy ve výrobě a spotřebě elektřiny. Dodávka pro společnost Icon Volt, s.r.o., která se podílí na realizaci bateriových úložišť, zahrnovala: 19 rozváděčů typu RESU-N a 4 rozváděče typu RESU-BS s funkcí Black Start. Rozváděče byly vyrobeny jako součást technické infrastruktury velkokapacitního kontejnerového bateriového úložiště.
Energie připravená ve chvíli, kdy je potřeba
BESS neboli Battery Energy Storage System umožňuje ukládat elektrickou energii v době, kdy je jí v síti dostatek, a následně ji velmi rychle uvolnit v okamžiku zvýšené spotřeby nebo nedostatku výroby.
Velkokapacitní bateriová úložiště tak pomáhají:
- vyrovnávat rozdíly mezi výrobou a spotřebou elektřiny,
- stabilizovat frekvenci a napětí v elektrizační soustavě,
- reagovat na krátkodobé výkyvy během zlomků sekundy,
- efektivněji využívat energii z obnovitelných zdrojů,
- snižovat zatížení přenosové a distribuční infrastruktury,
- zvyšovat odolnost energetické soustavy.
Provozovatel projektu plánuje bateriová úložiště využívat mimo jiné pro služby výkonové rovnováhy, stabilizaci okamžitých výkyvů v síti avyrovnávání typického průběhu výroby solárních elektráren. Bateriové systémydokážou podle odborných podkladů přejít z nabíjení do vybíjení během zlomkusekundy, díky čemuž jsou vhodné právě pro rychlé regulační a stabilizační služby.
Co znamená Black Start?
Specifickou součástí dodávky jsou čtyři rozváděče RESU-BS určené pro funkci Black Start. Při rozsáhlém výpadku nebo blackoutu není možné při obnovování provozu spoléhat na napájení z veřejné sítě. Přitom řídicí, ochranné a pomocné systémy potřebují elektrickou energii ještě před samotným nastartováním hlavního zařízení.
Funkce Black Start umožňuje zahájit obnovu provozu nezávisle na vnějším napájení. Bateriové úložiště může poskytnout energii potřebnou pro spuštění klíčových systémů, zatímco odpovídající rozváděče zajišťují její bezpečné řízení a distribuci podle definované provozní sekvence. Tato schopnost přispívá k rychlejší obnově provozu a vyšší odolnosti energetické infrastruktury.
Součást jednoho z největších projektů svého druhu v České republice
Podle aktuálně zveřejněných informací má mít bateriové úložiště v areálu Elektrárny Chvaletice výkon 115 MW a kapacitu 230 MWh.
Zjednodušeně řečeno odpovídá tento poměr přibližně dvěma hodinám dodávky energie při plném jmenovitém výkonu. Společně s připravovaným úložištěm v Kladně o výkonu 45 MW a kapacitě 90 MWh mají oba projekty představovat celkem 320 MWh instalované kapacity.
Zkušenosti, na které DEL navazuje
Dodávce pro Chvaletice předcházela výroba rozváděčů pro další projekty partnera společnosti DEL:
- BESS Kladno: 7 rozváděčů RESU-N a 2 rozváděče RESU-BS,
- BESS ŽĎAS ve Žďáře nad Sázavou: 2 rozváděče RESU-N a 2 rozváděče RESU-BS.
Aktuálně ve společnosti DEL pokračují také v realizaci navazujících řídicích rozváděčů pro jednotlivé lokality. Opakované zapojení do těchto projektů potvrzuje schopnost DELu zajistit zakázkovou výrobu elektrických rozváděčů pro technologicky náročné aplikace, u kterých jsou rozhodující kvalita provedení, bezpečnost, spolehlivost a přesné dodržení technické dokumentace.
Česká práce pro moderní energetiku
Na výsledném zařízení není na první pohled vidět množství práce ukryté uvnitř. Každý rozváděč představuje přesné mechanické zpracování, osazení řídicích, napájecích a ochranných prvků, stovky elektrických propojení a důsledné značení jednotlivých vodičů a komponent. Právě zvládnutí těchto detailů rozhoduje o tom, zda bude celý systém pracovat bezpečně a spolehlivě také v okamžicích, kdy je jeho funkce nejvíce potřeba.
Jiří Mühlfait