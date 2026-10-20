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Bateriové úložiště Chvaletice bude mít výkon 115 MW a kapacitu 230 MWh. DEL dodal 23 rozváděčů

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Celkem 23 elektrických rozváděčů dodala v létě společnost DEL pro velkokapacitní bateriové úložiště v Chvaleticích. Čtyři z nich podporují funkci…
DEL-AXY-Rozvadece-pro-Volt

DEL-AXY-Rozvadece-pro-Volt

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 20.10.2026 01:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Volty

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