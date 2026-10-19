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Tesla v Evropě ustoupila Berlínu a škrtla „Full Self-Driving“. Bez Němců by schválení v EU sotva prošlo

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Německé úřady usoudily, že název pokročilého asistenta Tesly slibuje řidičům víc, než systém umí, a bez změny mu odmítly pomoci ke schválení v celé Unii. Automobilka ustoupila. Software v autech zůstal stejný a hlasování členských států se mezitím odkládá.
Tesla v Evropě ustoupila Berlínu a škrtla „Full Self-Driving“. Bez Němců by schválení v EU sotva prošlo

Tesla v Evropě ustoupila Berlínu a škrtla „Full Self-Driving“. Bez Němců by schválení v EU sotva prošlo

Zdroj: Foto: Ian Maddox - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 19:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

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