Tesla v Evropě ustoupila Berlínu a škrtla „Full Self-Driving“. Bez Němců by schválení v EU sotva prošlo

Základní Autopilot, který Tesla montuje do výbavy svých aut, si své jméno ponechal. Nový název dostal pokročilejší balík funkcí, který automobilka v USA prodává jako Full Self-Driving (Supervised), v překladu plně samořídící s dohledem. Německé ministerstvo dopravy toto označení 6. října 2026 nazvalo „poněkud zavádějícím“. O tři dny později agentura Reuters zjistila, že evropské weby Tesly už tentýž systém nabízejí pod jménem Tesla Assisted Driving.
Co ministerstvu na názvu vadilo a jak to řeší BMW nebo Mercedes
Podle ministerstva může spojení „Full Self-Driving“ v řidiči vyvolat dojem, že auto zvládne jízdu samo a nepotřebuje průběžný dohled. Člověk za volantem přitom dál odpovídá za bezpečné vedení vozu, musí sledovat provoz a být připravený kdykoli zasáhnout. Stejné pravidlo zdůrazňuje Tesla na vlastních stránkách podpory. Starý název tedy sliboval něco, co výrobce ve své dokumentaci sám popíral.
Regulátoři v tom vidí přímé bezpečnostní riziko: řidič, který uvěří, že auto jede samo, snadno poleví v pozornosti. Americký úřad NHTSA opakovaně připomíná, že běžně prodávaná auta zatím plně autonomní nejsou.
Konkurence volí opatrnější jména. BMW odlišuje systém druhé úrovně automatizace Highway Assistant od systému třetí úrovně Personal Pilot L3, takže už z názvu je poznat, kolik toho auto zvládne. Mercedes-Benz prodává DRIVE PILOT s certifikací SAE Level 3. Za vymezených podmínek s ním řidič smí řízení dočasně přenechat systému a nemusí provoz sledovat tak jako u běžných asistentů. Waymo se od označení „driver assist“ na svém webu výslovně distancuje, protože jeho služba vozí cestující úplně bez řidiče za volantem. Novým jménem se Tesla k tomuto slovníku přiblížila. V USA ale systém k říjnu 2026 dál prodává jako Full Self-Driving (Supervised).
Tesla změnu nabídla sama. Za odměnu chce hlas Německa v Bruselu
Úřední příkaz ani pokuta doložené nejsou. Přejmenování navrhla Tesla sama po zářijových jednáních s německými úřady. Německo jí na oplátku slíbilo podporu při celoevropském hlasování o schválení systému, které probíhá v Technickém výboru pro motorová vozidla (TCMV).
Na schválení v EU je potřeba kvalifikovaná většina, tedy nejméně 15 z 27 členských států, které zároveň zastupují alespoň 65 procent obyvatel Unie. Bez německé podpory by Tesla podle dostupných informací tuto hranici překonávala jen velmi obtížně. Za změnu jednoho jména tak získala spojence, kterého k průchodu systému nutně potřebuje.
Proč se hlasování o systému odložilo nejdřív na prosinec
Hlasování se původně čekalo v říjnu 2026. Kvůli výhradám dalších členských států se posunulo nejdříve na prosinec. Švédsko požadovalo, aby Tesla vypnula funkci, která umožňuje překračovat rychlostní limity. Francii vadila současná podoba systému i způsob, jakým hlídá pozornost řidiče.
Německo samo přistoupilo na kompromis, podle kterého by systém směl jet nejvýš o deset procent rychleji, než je povoleno. Právě tento ústupek ostatní země kritizují. Přejmenování odstranilo námitku, kterou měl Berlín. Švédské i francouzské výhrady se týkají chování softwaru a toho se nový název nijak nedotkne.
Regulátoři dál řeší tři konkrétní oblasti: překračování rychlostních limitů, spolehlivost sledování pozornosti řidiče a riziko, že marketing povede lidi k přeceňování schopností systému.
Předplatné za 2 400 Kč závisí na provizorním schválení z Nizozemska
Česko patří mezi země, kde je systém schválený a dostupný. Česká podpora Tesly uvádí, že Tesla Assisted Driving stojí v předplatném 2 400 Kč měsíčně včetně DPH. Aktivuje se v aplikaci a potřebuje příslušnou bezdrátovou aktualizaci softwaru (OTA). Když auto vjede do země, kde systém schválený není, systém řidiče upozorní a potom se automaticky vypne.
Pro české majitele se zatím změnil hlavně název v rozhraní a v dokumentaci. Veřejné informace nepotvrzují, že by přejmenování vypnulo některou funkci. Pravidla platí dál. Řidič musí neustále sledovat silnici a nese odpovědnost za dodržování rychlosti i za bezpečnost jízdy. Před první aktivací musí projít videonávodem a kvízem. Když systém kvůli nepozornosti řidiče několikrát vynuceně vypne, může mu Tesla přístup zhruba na týden pozastavit.
Pokud prosincové hlasování nedopadne pro Teslu dobře, může nizozemské provizorní schválení po šesti měsících pozbýt platnosti. To by se mohlo dotknout i národních povolení, která z něj vycházejí, včetně českého. Z dostupných údajů není jasné, od kterého data se šestiměsíční lhůta počítá, a konkrétní dopady budou záviset na rozhodnutí úřadů. Prosinec je přitom nejdřívější termín, kdy může TCMV o systému hlasovat.