Reklama
Rychlá, jednoduchá a zároveň vynikající domácí bábovkaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Je neděle a k ní už tak nějak všeobecně patří odpolední káva, čaj a něco dobrého k zakousnutí. Ať už čekáte návštěvu nebo si jen s rodinou chcete hýčkat chuťové pohárky – ideální volbou pro vás je domácí bábovka. Moučník, který má v tradiční české kuchyni nezastupitelné místo.
Rychlá, jednoduchá a zároveň vynikající domácí bábovkaZdroj: Kristesoro / Shutterstock
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 19.10.2026 23:00
Reklama
Pistáciová bábovka
Jednoduchý recept se skvělým výsledkem. Přesně takové celý život hledáme – a pokud jde o recept na bábovku,...
Hrníčková bábovka s vaječným likérem. Dobrou chuť
Pomalu se nám láme podzim a co nevidět nás čekají Vánoce. A co lepšího si během adventní atmosféry dopřát...
Bábovka bez oleje, bez vajec a bez cukru, může pořád chutnat?
Představte si, že bábovka bez oleje, bez vajec, a dokonce také bez cukru může pořád chutnat jako bábovka....
Diety, o kterých jste možná ani neslyšeli
Metody pro dosažení redukce hmotnosti se mezi sebou liší především přístupy a aplikovanými mechanismy....
Bez FAJNTIPU by byl internet o něco chudší.Všechny články tohoto autora →
Rychlá, jednoduchá a zároveň vynikající domácí bábovka
FAJNTIP.cz
dnes, 23:00
2 min
Velký test tatarských omáček pro rok 2026: V žebříčku 8 výrobků zazářily i podstatně levnější značky
Cooky.cz
dnes, 22:15
8 min
Legenda se vrátila z Austrálie. Československý Spitfire přistál na Točné
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 21:15
Plastový kelímek za korunu a za 15 minut máte 10 nových keřů rybízu. Většina zahrádkářů přitom stále kupuje sazenice za stovky
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 20:50
2 min
Po slunečném počasí zasáhne Česko déšť, na horách i sníh. Mapa ukazuje, kde zaprší
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 20:41
Reklama
McLaren připravuje poslední balíček vylepšení pro rok 2026
SvětFormule.cz
dnes, 20:36
2 min
Šest případů, kdy jezdci F1 improvizovali po výpadku rádia
SvětFormule.cz
dnes, 20:29
6 min
Trump chce, aby za Ukrajinu vyjednával někdo jiný než Zelenskyj
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 20:09
Směšný trest pro Ronalda. Na pokutu si v klubu vydělá za necelou minutu
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 20:01
Litr piva naředěný v kýblu vody a papriky narostou o 10 % za pár dní. Zálivku opakujte jednou měsíčně a sklízejte plné bedny
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 19:46
2 min
Reklama
Google propojuje vaše telefonní číslo i s dalšími účty. Většina lidí o tomto nastavení neví
IT pro Tebe
dnes, 19:46
2 min
Plný les václavek. Sbírat by se ale měly jen některé
Naše zahrada
dnes, 19:43
2 min
Nezničitelná Nokia 3310 pobláznila Česko. Baterie na týden a výměnné kryty z tržnice
Retro Radar
dnes, 19:43
8 min
Manžel vydělává 65 tisíc, manželka 25 tisíc. O výdaje se dělí napůl, jí však nezůstane ani koruna
Byznys trendy
dnes, 19:43
4 min
Litevští tankisté po více než 80 letech znovu střílejí doma. Leopardy v Pabradė jsou vzkazem, který má slyšet Moskva
Centrum Extra: Armáda
dnes, 19:43
3 min
Reklama
Kreml mobilizaci dvakrát popřel, Rusové mu nevěří. Na gruzínské hranici projelo za týden přes 33 tisíc aut
Centrum Extra: Armáda
dnes, 19:42
3 min
Rakouské termály kousek od českých hranic zvýhodnily vstup pro seniory. Nabídka končí za několik dnů
Trendy svět
dnes, 19:42
3 min
Ukrajinské drony smetly superpočítač Galuškin. Ruský Yandex má zasaženo pět z devíti budov a náhradu mu blokují sankce
Centrum Extra: Armáda
dnes, 19:42
3 min
Rebranding Skylinku a start čtyř nových kanálů Canal+ proběhne 22. října
Borovan.cz
dnes, 19:41
1 min
Drony ochromily ruský Google Yandex, lidé přestali vidět peníze na účtech. Za čtyři dny dostala zásah tři datová centra
Centrum Extra: Armáda
dnes, 19:41
3 min
Reklama
Jedna nástěnka v paneláku a senioři přestali obíhat supermarkety. Systém je tak jednoduchý, že se přidávají i mladší sousedé
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 19:41
6 min
Ruská armáda si sáhne do kapes odsouzených vojáků. Na frontě je nechá, z bonusu jim vezme zpět i 200 000 rublů
Centrum Extra: Armáda
dnes, 19:41
3 min
Zelenskyj varuje: Rusko potřebuje Lukašenkův souhlas k balistickým střelám. Vojáky na frontu chce nanejvýš 8 % Bělorusů
Centrum Extra: Armáda
dnes, 19:40
4 min
Rusko si může oddechnout, střelám Flamingo chybí motory. Místo sedmi kusů denně jen deset potvrzených úderů
Centrum Extra: Armáda
dnes, 19:40
4 min
Tahle levná česká ryba strčí lososa do kapsy. Stojí pár korun a má daleko víc vitaminů i mastných kyselin
FAJNTIP.cz
dnes, 19:40
4 min
Reklama
Z pařížské Olympie za mříže. Poslední rozhodnutí vzala Hana Hegerová do vlastních rukou
Žena.cz
dnes, 19:40
Ota Jirák jí vděčil za život. S milovanou Drahuškou prožil 47 let plných lásky i těžkých zkoušek
Žena.cz
dnes, 19:40
Kyjev shání výrobce ruského modulu Susanin. Drony s ním proletí rušením, které některé noci vyřadí skoro polovinu Šáhidů
Centrum Extra: Armáda
dnes, 19:39
3 min
Obývák vypadá unaveně, ale nový nábytek nepotřebuješ. 7 změn, které udělají překvapivě velký rozdíl
Poudree.cz
dnes, 19:39
4 min
Češi vyhazují sušáky na prádlo. Náhradní řešení nezabere téměř žádné místo a pojme obrovské množství prádla
FAJNTIP.cz
dnes, 19:38
3 min
Reklama
Cypřišek v květináči zimou odumírá od kořenů a poznáte to až v dubnu. Pomůže půlhodina práce s jutou a listím
Centrum Extra: Zahrada
dnes, 19:38
5 min
Většina Čechů vůbec netuší, jak obrovskou mají cenu. Tyto nenápadné vázičky dnes sběratelé vykupují za tisíce Kč
NESPECHEJ.cz
dnes, 19:37
2 min
Mísa s ovocem jablkům rychle bere chuť. Při 2 až 5 °C a vlhkém vzduchu vydrží týdny, někdy i celé měsíce
Centrum Extra: Zahrada
dnes, 19:36
2 min
Mech mezi dlaždicemi zhnědne do druhého dne díky octu z kuchyně. Rozhodne předpověď bez deště aspoň na 24 hodin
Centrum Extra: Zahrada
dnes, 19:36
4 min
Balení jedlé sody pod 10 Kč pomůže rybízu proti plísni i kyselé půdě. Sypat ji smíte jen tam, kde pH klesne pod 6
Centrum Extra: Zahrada
dnes, 19:36
4 min
Reklama
Listí z ořešáku nevyhazujte, hraboši míří na kůru stromků. Aktivních východů z nor je téměř třikrát víc než v červnu
Centrum Extra: Zahrada
dnes, 19:35
5 min
Česnek na kyselém záhonu živoří a mráz ho vytáhne ze země. Do pH 5,5 spadá téměř třetina české zemědělské půdy
Centrum Extra: Zahrada
dnes, 19:35
5 min
Slimáci kladou vajíčka po zhruba padesáti, ta přežijí zimu v úkrytu. Podzimní trojkrok s kopřivovým nálevem je zničí
Centrum Extra: Zahrada
dnes, 19:34
5 min
Listí v pytlích u plotu je vyhozená surovina. Do roka z něj vznikne listovka, které se v Británii říká černé zlato
Centrum Extra: Zahrada
dnes, 19:34
5 min
Navlékání nitě do jehly už vás nemusí vytáčet. Pomůže zubní kartáček, víčko od plastové lahve i měděný drát
Centrum Extra: Zahrada
dnes, 19:33
2 min
Reklama
Reklama
Má neoperovatelný nádor v mozku a kardiostimulátor. Hanka Dvorská ze StarDance přesto odmítá sebelítost
Bratr Lucie Bílé bude v 63 letech znovu tatínkem! S novou partnerkou oznámili radostnou novinu
Z pařížské Olympie za mříže. Poslední rozhodnutí vzala Hana Hegerová do vlastních rukou
Sobec? Ani náhodou. Němci se klaní „impozantnímu“ Schickovi, zíral i Klopp
Hurikán Wilma během jediného dne téměř neuvěřitelně zesílil. Jeho rekord v Atlantiku stále platí
Reklama
Reklama