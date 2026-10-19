Má neoperovatelný nádor v mozku a kardiostimulátor. Hanka Dvorská ze StarDance přesto odmítá sebelítost

Když Hanka Dvorská v roce 2017 začala vidět dvojitě, v tělocvičně místo jednoho světla dvě, venku nevěděla, který strom je ten skutečný, poslali ji na Homolku. Magnetická rezonance ukázala nádor v mozkovém kmeni, na zrakovém nervu. Operace nepřipadala v úvahu. Lékaři nasadili gama nůž. O devět let později, 10. října 2026, stála tatáž žena v přímém přenosu České televize v tanečních střevících a učila se quickstep. Mezi těmi dvěma okamžiky leží rozpad pětatřicetiletého manželství, implantace kardiostimulátoru, endoprotéza kolene a tisíce odcvičených hodin s lidmi, kteří o jejích diagnózách často neměli tušení.
Nádor, který tam pořád je
Po ozáření gama nožem nádor podle slov Dvorské přestal růst. Nezmizel. „Pořád tam je,“ říká v rozhovorech opakovaně, bez dramatického přízvuku, spíš jako konstatování stavu počasí. Novinky shrnuly, že léčba pomohla zastavit jeho rozvoj. Histologický typ ani přesnou velikost veřejně nikdy neuvedla; co ale popsala detailně, je dopad na zrak. Hůř vidí, a to je u člověka, který celý život skákal z výšek a chytal se za lana, podstatnější než číslo na snímku.
Přístroj, který ji ozařoval, má vlastní český příběh. Dvorská vzpomíná, jak ještě jako učitelka dala ve sborovně dvě stě korun do celostátní sbírky na pořízení gama nože. Doma kvůli tomu měla spor, peníze chyběly na rodinné výdaje. O desítky let později stála na oddělení Nemocnice Na Homolce jako pacientka přístroje, na který kdysi přispěla. Původní Leksellův gama nůž byl pořízen z veřejné sbírky Nadace Charty 77 a Výboru dobré vůle Olgy Havlové v letech 1991-1992.
Srdce, které zpomalilo příliš
Kardiostimulátor zní dramaticky. V praxi Dvorské je to stabilizační prvek, ne akutní hrozba. Dostala ho kvůli velmi nízké tepové frekvenci a opakovanému omdlévání. „Teď je to dobré,“ shrnula v rozhovoru pro Český rozhlas. A dodala, že kvůli přístroji v hrudi prakticky ani neví, co by neměla dělat. Plave. Chodí do studené Vltavy. Cvičí. Vede bootcampy, které založila už v roce 2008.
Obecná doporučení kardiologických společností říkají, že po implantaci je potřeba v prvních týdnech vyhnout se těžkému zvedání a prudkým pohybům paží na straně přístroje, ale dlouhodobě je fyzická aktivita nejen možná, ale žádoucí; typ zátěže má schválit lékař. Dvorská evidentně souhlas má, protože její denní režim by unavil i člověka bez jediné diagnózy.
StarDance jako další disciplína
Nabídku tančit v jubilejní čtrnácté řadě StarDance dostala po návratu z reality show Asia Express. Další televizní formát původně nechtěla. Pak si ale představila „krásné šaty, hudbu, tanec“ a to, že se o ni budou starat a ona bude „jen“ tančit. Rozhodující byl okamžitý souhlas partnera Emila: „Tak běž. Vždyť to zvládneš.“
Sama tanec popisuje jako sport a novou věc, kterou se chce naučit. Limity pojmenovává konkrétně:
- Koleno s endoprotézou – hrozí otoky, hluboké dřepy jsou problém.
- Podpatky – bolí, nejsou její přirozené prostředí.
- Zrak – orientace v prostoru pod ostrými světly může být náročnější, i když to veřejně nerozebírá do detailu.
Hlavní choreograf StarDance Martin Kolda v rozhovoru pro Českou televizi popsal, že práce na choreografiích je „hodně individuální“ a některé páry potřebují více úprav. Konkrétní medicínský protokol pro Dvorskou veřejně znám není. Pro srovnání: v předchozí řadě spisovatel Patrik Hartl na doporučení lékařů ze soutěže odstoupil kvůli hrozící únavové zlomenině. Dvorská zatím komunikuje pokračování s opatrností, ne ústup.
Provozní nastavení, ne póza
Klíčová věta, kterou, jak si redakce VIPŽivot všimla, Dvorská opakuje v různých rozhovorech napříč lety, zní: „Dělám, co můžu, s tím, co mám, tam, kde jsem.“ Není to motivační citát na hrneček. Je to popis provozního režimu člověka, který po rozpadu manželství prošel obdobím pláče a psychického zhroucení, pak dostal diagnózu nádoru, pak kardiostimulátor, pak umělé koleno, a mezi tím vším nepřestal chodit do tělocvičny.
Její přístup není popíráním reality. Diagnózy pojmenovává napřímo, chodí na kontroly, ví, že nádor nikam nezmizel. „Neřešit to“ u ní znamená nenechat tím řídit celý den. Podle nás právě tohle odlišuje její příběh od jednorázového „hrdinství navzdory nemoci“; nejde o gesto, ale o roky opakovanou rutinu. Bootcamp od roku 2008, lekce ve Form Factory, plavání, studená voda, lidé. StarDance do tohoto režimu zapadá jako další řádek v rozvrhu, ne jako zlomový okamžik.
Finále čtrnácté řady StarDance je naplánované na 12. prosince 2026. Dvorská do té doby bude tančit s nádorem v hlavě, kardiostimulátorem v hrudi a endoprotézou v koleni. A nejspíš bude po tréninku ještě vařit v tanečních botách, jak sama přiznala rozhlasu.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová