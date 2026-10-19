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Má neoperovatelný nádor v mozku a kardiostimulátor. Hanka Dvorská ze StarDance přesto odmítá sebelítost

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Pětašedesátiletá kaskadérka a fitness trenérka žije s nádorem v mozkovém kmeni, který nelze operovat. Na podzim 2026 vstoupila do StarDance.
Hana Dvorská

Hana Dvorská

Zdroj: Se svolením České televize
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 19.10.2026 11:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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