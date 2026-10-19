Nová Motorola Moto G47 Power 5G míří do českých obchodů s 7000mAh baterií

Nová Motorola Moto G47 Power 5G míří do českých obchodů s 7000mAh bateriíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nová Motorola Moto G47 Power 5G míří do českých obchodů s 7000mAh bateriíZdroj: Alza
Článek byl publikován 19.10.2026 07:00
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