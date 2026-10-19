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Nová Motorola Moto G47 Power 5G míří do českých obchodů s 7000mAh baterií

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Aktivně sledujeme novinky v českých obchodech a sem tam se nám podaří objevit i mobilní telefon, který ještě nebyl zalistován na oficiálních stránkách výrobce, respektive...
Nová Motorola Moto G47 Power 5G míří do českých obchodů s 7000mAh baterií

Nová Motorola Moto G47 Power 5G míří do českých obchodů s 7000mAh baterií

Zdroj: Alza
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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