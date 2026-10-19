Hurikán Wilma během jediného dne téměř neuvěřitelně zesílil. Jeho rekord v Atlantiku stále platí

Z bouře do páté kategorie
V polovině října 2005 se nad Karibským mořem postupně organizovala oblast nízkého tlaku. Dne 15. října vznikla tropická deprese a v následujících dnech systém získával energii z teplé oceánské vody. Hurikánem se Wilma stala 18. října, ale její skutečně výjimečný vývoj nastal vzápětí.
Během mimořádně rychlého zesilování se proměnila v hurikán nejvyšší páté kategorie. Meteorologové pozorovali prudký pokles tlaku a bouři s nápadně malým okem. Právě intenzita jejího zesilování udělala z Wilmy případ, který se dodnes probírá při studiu extrémních tropických cyklonů.
Co znamená tlak 882 hektopascalů
Dne 19. října dosáhla Wilma odhadovaného minimálního centrálního tlaku 882 hPa, nejnižší hodnoty v historii spolehlivých měření atlantických hurikánů. Tlak je jedním z ukazatelů síly bouře: výrazný rozdíl mezi tlakem v centru a okolím podporuje prudké proudění vzduchu.
Samotné číslo však neříká vše o tom, jak bude konkrétní oblast zasažena. O škodách rozhodují rovněž rozloha větrného pole, trajektorie, rychlost pohybu, přílivová vlna a množství srážek. Někdy může rozsáhlejší, ale méně intenzivní systém způsobit větší záplavy než meteorologicky silnější bouře s úzkým jádrem.
Tajemství malého oka
V nejintenzivnější fázi měla Wilma mimořádně malé oko, podle dobových měření o průměru řádově několika kilometrů. Kolem něj se stáčela nejsilnější oblast bouře, takzvaná stěna oka, kde vznikají extrémní větry a bouřkové oblaky.
Teplá hladina oceánu, vhodná struktura atmosféry a omezené narušování bouře okolním větrem pomáhaly jejímu růstu. Později došlo k přestavbě vnitřní struktury, při níž se kolem původního oka vytváří nová stěna. Takzvané cykly výměny stěny oka mohou krátkodobě oslabit maximální vítr, zároveň ale rozšířit pásmo nebezpečného počasí.
Rekord není totéž co nejhorší katastrofa
Wilma se přiblížila k mexickému poloostrovu Yucatán, kde způsobila rozsáhlé škody, a později zasáhla Floridu. Během jejího putování přes region se měnila síla větru i rozsah srážek. Zatímco rekordní tlak vznikl nad mořem, lidé na pevnině čelili zejména větru, zaplavení a dlouhodobým výpadkům infrastruktury.
Historie nejničivějších hurikánů tak nemá jediné pořadí: jeden rekordman může vést v minimálním tlaku, jiný v rychlosti větru nebo počtu obětí. Proto je třeba Wilmu odlišovat například od obřího tajfunu Tip, jehož rekord patří k severozápadnímu Pacifiku, nikoli Atlantiku.
Proč na tom meteorologům záleží dnes
Prudké zesilování tropických cyklonů zůstává jednou z nejnáročnějších úloh předpovědi. Rozhodují procesy v atmosféře i oceánu, které se během několika hodin mohou významně proměnit.
Satelity, letecká měření a numerické modely od roku 2005 výrazně pokročily, ale pro ohrožená pobřeží zůstává klíčová právě otázka, kolik času zbývá do příchodu nejnebezpečnějšího počasí. Wilma je proto víc než rekordem v tabulce. Připomíná, že u rychle sílící bouře může být rozdíl mezi včasnou přípravou a pozdní reakcí otázkou jediného dne.
MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT
Zdroje: Kód Enigma [1], NOAA Weather Prediction Center – Hurricane Wilma [2], National Hurricane Center – Tropical Cyclone Report Wilma [3], NOAA – tropical cyclone climatology [4]. img ai generated