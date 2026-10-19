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Rebranding Skylinku a start čtyř nových kanálů Canal+ proběhne 22. října

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Velký rebranding značky Skylink (satelitní a internetová platforma) na Canal+ na českém a slovenském trhu, o kterém jsme psali již dříve, proběhne 22. října. Stejně tak start čtyř nových TV kanálů. Zástupci francouzské mediální skupiny o tom informovali na dnešním setkání s novináři, obchodními partnery a kumštýři.
Rebranding Skylinku a start čtyř nových kanálů Canal+ proběhne 22. října

Rebranding Skylinku a start čtyř nových kanálů Canal+ proběhne 22. října

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 19.10.2026 19:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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