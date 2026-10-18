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Tahle levná česká ryba strčí lososa do kapsy. Stojí pár korun a má daleko víc vitaminů i mastných kyselin

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Losos je symbolem zdravého jídelníčku, ale u nás žije ryba, která má v mnoha ohledech navrch. Poznáte ji?
Tahle levná česká ryba strčí lososa do kapsy. Stojí pár korun a má daleko víc vitaminů i mastných kyselin

Tahle levná česká ryba strčí lososa do kapsy. Stojí pár korun a má daleko víc vitaminů i mastných kyselin

Zdroj: Dezidor, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 18.10.2026 08:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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