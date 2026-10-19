Rusko si může oddechnout, střelám Flamingo chybí motory. Místo sedmi kusů denně jen deset potvrzených úderů

V srpnu 2025 oznámil prezident Zelenskyj testy střely a k nim výrobní plán: jeden kus denně okamžitě a do října mnohonásobně víc. Raketový analytik Fabian Hoffmann v červenci 2026 prošel otevřené zdroje a došel k závěru, že veřejně dostupná data nepodporují ani skromnější tvrzení samotného Fire Pointu o třech střelách denně. Původní cíl je od toho ještě dál.
Hlavice přes tunu a dolet 3 000 kilometrů: čím Flamingo předčí Tomahawk
Podle výrobce jde o pozemně odpalovanou střelu s plochou dráhou letu, která unese bojovou hlavici o hmotnosti 1 150 až 1 200 kilogramů a doletí až do vzdálenosti 3 000 kilometrů. Americký Tomahawk, na Západě měřítko této kategorie, nese podle databáze CSIS Missile Threat zhruba 454 kilogramů a podle verze doletí na 1 250 až 2 500 kilometrů. Ukrajinská střela tedy podle údajů výrobce unese víc než dvojnásobnou nálož a dostane se dál než kterákoli verze americké zbraně.
Ze země ji vynese přídavný booster na mobilním odpalovacím zařízení, potom pokračuje na proudový motor nízko nad terénem. Navigace spojuje inerciální systém s GPS a anténu odolnou proti rušení. Trasa se volí tak, aby střela co nejdéle zůstala mimo dohled ruských radarů.
Takové parametry dávají smysl proti velkým a odolným cílům daleko za frontou, jako jsou raketové továrny, energetické uzly nebo vojenské sklady. Hoffmann ve svých analýzách zaznamenal, že potvrzené zásahy Flaminga mířily právě na ruskou raketovou výrobu, tedy na podniky, z nichž pocházejí střely dopadající na ukrajinská města.
Proč se linka na sedm střel denně nikdy plně nerozjela
Problém začíná u pohonu. Ukrajinska Pravda v lednu 2026 popsala, že Fire Point pro první série sáhl po použitých sovětských proudových motorech AI-25TL. Byly levné a hned k dispozici, jenže jejich počet na trhu je konečný. Sázka na ně tak měla strop daný od začátku: vznikne nejvýš tolik střel, kolik se podaří sehnat vhodných motorů. Když zásoby začaly docházet, výroba se zasekla.
V dubnu 2026 firma podle agentury Reuters přiznala, že výrobu brzdí úzká hrdla a motory jsou mezi nimi na prvním místě. Zároveň slíbila vlastní motor v sériové výrobě do října 2026 a začala stavět závod v Dánsku, kde by citlivé části výroby byly mimo dosah ruských raket.
Šéfka Fire Pointu Iryna Terechová v srpnu 2026 serveru The War Zone řekla, že kapacita sedmi kusů denně skutečně vznikla, ale nikdy nebyla plně využita. Kromě motorů tempo podle ní držely při zemi také peníze a chybějící kontrakty. Údaj o sedmi kusech denně tedy popisuje haly a stroje. Kolik střel z nich skutečně vyjede, se z něj vyčíst nedá.
Deset úderů proti více než dvěma stům ruských raket za měsíc
Hoffmann za necelý rok od ohlášení napočítal deset potvrzených bojových nasazení Flaminga. Ruský zbrojní průmysl mezitím podle dat ukrajinské rozvědky, která v srpnu 2026 zveřejnila Ukrajinska Pravda, vyrábí přes 200 řízených a balistických střel měsíčně. Jen v červenci 2026 mělo z továren vyjet 87 střel Ch-101 a 65 raket Iskander-M. Tyto dva typy dohromady dávají 152 kusů za jediný měsíc.
Ukrajina má i jiné prostředky dlouhého dosahu, například drony, rakety Neptune nebo západní systémy. Těžké a odolné cíle, na které lehčí drony nestačí, ale měl ničit právě Flamingo.
Západní náhrada se nerýsuje. Donald Trump v říjnu 2025 dodávku Tomahawků odmítl slovy „Ne. Ne.“ a „vlastně ne“. Americké zásoby jsou navíc po íránské válce v roce 2026 vyčerpané a jejich doplnění potrvá roky. NATO jako celek o takových dodávkách nerozhoduje, záleží na jednotlivých státech.
Třebíčské motory míří na Ukrajinu, vazbu na Flamingo nikdo nedoložil
Fire Point financují Británie a Německo a firma spolupracuje s evropskými partnery. Českou stopu přinesla třebíčská PBS GROUP, která v červenci 2026 oznámila licencovanou výrobu svých proudových motorů přímo na Ukrajině. Podle firmy se její motory používají v bezpilotních systémech včetně střel s plochou dráhou letu. Že by poháněly zrovna Flamingo, z veřejných zdrojů potvrdit nelze. PBS navíc zdůrazňuje, že vývoz podléhá přísné kontrole českých úřadů.
Výroba běží pod palbou. Fire Point potvrdil, že ruské útoky zasáhly jeho provozy dvakrát, a proto firma rozložila výrobu do desítek skrytých míst a u klíčových linek drží záložní sady zařízení. Podle Terechové je každý hotový Flamingo odpálen do dvou dnů. Žádná zásoba tedy nevzniká a počet úderů se odvíjí přímo od toho, kolik střel se právě podaří dokončit.
Terechová v červenci 2026 sama uvedla, že zbraň mění průběh války teprve ve chvíli, kdy dokáže výsledek předvídatelně opakovat. Jestli toho Flamingo dosáhne, závisí hlavně na vlastním motoru, jehož sériovou výrobu Fire Point slíbil na říjen 2026.