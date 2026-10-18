Většina Čechů vůbec netuší, jak obrovskou mají cenu. Tyto nenápadné vázičky dnes sběratelé vykupují za tisíce Kč

Většina Čechů vůbec netuší, jak obrovskou mají cenu. Tyto nenápadné vázičky dnes sběratelé vykupují za tisíce KčPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Většina Čechů vůbec netuší, jak obrovskou mají cenu. Tyto nenápadné vázičky dnes sběratelé vykupují za tisíce KčZdroj: pexels
Článek byl publikován 18.10.2026 03:30
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