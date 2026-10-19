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O2 vstupuje na trh cloudových úložišť: O2 Můj Cloud láká na 300 GB a 2 TB

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Asi bylo jen otázkou času, než mobilní operátoři rozšíří své služby o ty cloudové, zejména u běžných zákazníků. Dnes jsme se dočkali novinky v podobě...
O2 vstupuje na trh cloudových úložišť: O2 Můj Cloud láká na 300 GB a 2 TB

O2 vstupuje na trh cloudových úložišť: O2 Můj Cloud láká na 300 GB a 2 TB

Zdroj: O2
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 09:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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