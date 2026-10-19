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Plastový kelímek za korunu a za 15 minut máte 10 nových keřů rybízu. Většina zahrádkářů přitom stále kupuje sazenice za stovky

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Docela obyčejný plastový kelímek se může změnit v perfektního pomocníka, který zajistí opravdu rychlé a nenáročné množení rybízu.
Prořezávání rybízu po sklizni: V příští sezóně bude rodit 2krát více

Prořezávání rybízu po sklizni: V příští sezóně bude rodit 2krát více

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 20:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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