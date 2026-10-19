Plastový kelímek za korunu a za 15 minut máte 10 nových keřů rybízu. Většina zahrádkářů přitom stále kupuje sazenice za stovky

Plastový kelímek za korunu a za 15 minut máte 10 nových keřů rybízu. Většina zahrádkářů přitom stále kupuje sazenice za stovkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Prořezávání rybízu po sklizni: V příští sezóně bude rodit 2krát víceZdroj: Depositphotos
Článek byl publikován 19.10.2026 20:50
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