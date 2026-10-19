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Balení jedlé sody pod 10 Kč pomůže rybízu proti plísni i kyselé půdě. Sypat ji smíte jen tam, kde pH klesne pod 6

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Podzimní péči o rybíz zvládnete s jediným sáčkem z regálu s potřebami na pečení. Jedlá soda ale vyžaduje změřenou půdu a odměřenou dávku, protože sodík se v zemi hromadí. Na škůdce přitom působí jen okrajově.
Balení jedlé sody pod 10 Kč pomůže rybízu proti plísni i kyselé půdě. Sypat ji smíte jen tam, kde pH klesne pod 6

Balení jedlé sody pod 10 Kč pomůže rybízu proti plísni i kyselé půdě. Sypat ji smíte jen tam, kde pH klesne pod 6

Zdroj: Foto: katerha - licence CC BY 2.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 19.10.2026 19:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zahrada

Praktické rady a inspirace pro zahradu během celého roku. Pěstování, péče o rostliny, škůdci, zahradní práce, sezónní úkoly i jednoduché nápady, které pomohou zahradu udržet zdravou a krásnou.

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