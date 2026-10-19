Balení jedlé sody pod 10 Kč pomůže rybízu proti plísni i kyselé půdě. Sypat ji smíte jen tam, kde pH klesne pod 6

Začátkem října 2026 prodával Kaufland stogramové balení jedlé sody Dr. Oetker za 9,90 Kč a Tesco svou vlastní značku za 7,90 Kč. Pro zahradu je rozdíl dvou korun bezvýznamný, protože keř dostane nanejvýš pár lžic. Rybízu může soda pomoct ve dvou věcech, které spolu na první pohled nesouvisí. Keře chtějí slabě kyselou až neutrální zeminu a houbové choroby, které je trápí, přečkávají zimu přímo pod nimi. Obojí se dá řešit na podzim po sklizni, spolu s úklidem listí a kontrolou půdy.
Na plíseň šedou zabírá jedlá soda jen před jarním klíčením spor
Plíseň šedou způsobuje houba Botrytis cinerea. Zimu umí přečkat na odumřelých listech a zaschlých plodech. Rostlinolékařský portál ÚKZÚZ uvádí, že přežívá jako podhoubí a v podobě odolných sklerocií. Na jaře se pak šíří spórami a daří se jí hlavně v chladnějším a vlhkém počasí. Rozmočená vrstva listí pod rybízem jí tak nabízí ideální zimoviště i výchozí bod pro jaro.
Jedlá soda mění chemii povrchu, na který dopadne, a sporám se na něm hůř klíčí. Floridský institut IFAS přiznává tomuto typu látek preventivní účinek a upozorňuje, že po dešti je potřeba zásah zopakovat. Pro keř, na kterém už plíseň řádí, je soda pozdě.
Víc než soda zmůže podzimní úklid. Spadané listí je třeba shrabat a odnést, suché a nemocné výhony vystříhat a korunu prosvětlit, aby mezi větvemi proudil vzduch. Každý z těch kroků houbě ubírá místo, kde by mohla přezimovat. Soda pak doplňuje úklid tam, kam hrábě nedosáhnou.
Bez změřeného pH má sáček sody zůstat v kuchyni
Podle University of Wisconsin-Madison Extension se rybízu nejlépe daří při pH zhruba 6,0 až 7,0. Utah State University uvádí u červeného rybízu jako ideál hodnotu 6,5. Bílý a růžový rybíz jsou barevné odrůdy červeného, takže pro ně platí totéž číslo. Černý rybíz má podobné nároky.
Ministerstvo zemědělství připomíná, že v Česku převažují kyselé matečné horniny a pokles pH je u nás přirozený proces. Zemina pod keři proto během let pomalu kysne, nejvíc na zahradách, kde se léta hnojí a nevápní. Jedlá soda reaguje zásaditě a v tenké vrstvě posune reakci povrchu půdy o kousek výš. O kolik desetin pH jedna dávka hodnotu zvedne, ale z dostupných údajů vyčíst nejde. I proto má smysl měřit před zásahem i po něm.
Na měření stačí domácí testovací sada nebo pH metr ze zahradnictví. Levné přístroje bez kalibrace ovšem bývají nepřesné. Vzorek odeberte z několika míst pod korunou a promíchejte ho, protože jediná hrstka zeminy může ukázat zavádějící hodnotu. Jistotu dá laboratorní rozbor. Orientačně se dá půdní reakce zemědělských pozemků v okolí dohledat ve vizualizaci agrochemického zkoušení na webu ÚKZÚZ. Výrazně kyselou půdu napraví klasické zahradní vápno. Jedlá soda je určená jen pro jemné doladění.
Od zářijové prohlídky k jediné dávce za celou sezonu
Podzimní péče začíná v září, kdy po sklizni projdete keře, vystříháte napadené části a změříte pH pod korunou. V říjnu a listopadu přijde na řadu spadané listí a zbytky plodů. Jejich odstranění doporučuje i University of Minnesota Extension, podle které k podzimní péči patří také kompost nebo kompostovaný hnůj před prvním sněhem.
Sodu sypte jen tehdy, když test ukázal hodnotu pod 6, tedy pod spodní hranicí rozmezí z Wisconsinu. Domácí recept počítá se třemi polévkovými lžícemi na keř. Tuhle dávku berte jako strop, na začátek stačí méně a víc má smysl jen po dalším měření. Prášek rozprostřete rovnoměrně do kruhu pod obvodem koruny, nesypte ho ke kmínkům ani na listy a nedělejte hromádky. Potom keř lehce zalijte konví, aby se soda rozpustila a na povrchu nezůstala koncentrovaná vrstva. Zapravit ji můžete jen velmi mělce, nebo vůbec, protože rybíz má kořeny blízko povrchu a hlubší kypření by je poranilo.
Další dávka přichází v úvahu teprve tehdy, když ji nový test ukáže jako potřebnou. Sodík ze sody se při opakovaném sypání v půdě hromadí. Iowa State University upozorňuje, že nadbytek rozpustných solí omezuje příjem vody, spaluje okraje listů a brzdí růst kořenů. Jedna odměřená dávka za sezonu je rozumná mez, pravidelné přisypávání naslepo keři škodí.
Sedmdesát gramů sody vystačí na celou řadu keřů. U vlastní značky Tesca to vychází zhruba na 5,50 Kč, u Dr. Oetker z Kauflandu necelých 7 Kč.
Sedm škůdců rybízu, na které se chystat před jarem 2027
Univerzitní příručky uvádějí u rybízu mšici rybízovou, vrtuli rybízovou, nesytku rybízovou, pilatku, svilušky, puklice a housenky. Některé z nich přezimují v půdě nebo v rostlinných zbytcích pod keřem, takže čistý a suchý prostor kolem kmínků jim návrat ztěžuje. Jedlá soda na ně působí jen nepřímo, jako součást prostředí, které je pro drobné organismy méně přívětivé. Slib, že soda škůdce zažene, je proto nejslabší z výhod, které se jí připisují.
Řada zahrádkářů přidává k sodě kávovou sedlinu. Ta obsahuje dusík a trochu draslíku i fosforu, ve vrstvě se ale slepuje do krusty. Britský portál GrowVeg radí přimíchat ji do kompostu, případně ji rozprostřít jen tence a lehce zapravit. Obě látky do jedné silné vrstvy nemíchejte. Jedlá soda patří pod keř zvlášť a v malém množství.
University of Minnesota Extension uklidňuje, že u domácích pěstitelů bývají škůdci rybízu menší starostí. Vážnější napadení je podle ní vzácné a velké škody výjimečné. Základem ochrany zůstává zdravý keř s dostatkem světla a vody a pravidelný řez. Během kvetení na jaře 2027 se vyplatí kontrolovat rub listů kvůli mšicím. Od června do září pak sledujte bílý povlak padlí a hnědnoucí plody, které prozrazují plíseň šedou.