Ukrajinské drony smetly superpočítač Galuškin. Ruský Yandex má zasaženo pět z devíti budov a náhradu mu blokují sankce

Poslední zásah přišel v noci z 10. na 11. října a mířil na areál ve Vladimirské oblasti. Satelitní snímky, které zveřejnila RFE/RL, ukazují stav před útokem a po něm: poškozené střechy, stopy po požárech a obě datové části areálu vyřazené z provozu. Drony zasáhly pět z devíti objektů. V areálu stál Galuškin, superpočítač, na kterém Yandex stavěl svůj vývoj umělé inteligence.
Taxi, rozvoz i Yandex Pay vypadly. Opravy se mají táhnout měsíce
Série začala v noci ze 7. na 8. října zásahem datového centra v Sasovu. O den později přišla na řadu Kaluga a Vladimir trojici uzavřel. Yandex provozuje v Rusku pět datových center, takže během čtyř dnů přišel o tři hlavní lokality, tedy o většinu své sítě.
Ještě 9. října firma v oficiálním vyjádření označila svá datová centra za „železné srdce“. O dva dny později dopadl úder na Vladimir.
Výpadky zasáhly služby, na kterých závisí desítky milionů Rusů: taxi Yandex Go, rozvoz jídla, e-mail i platební systém Yandex Pay. Část klíčových služeb se podařilo obnovit do 12. října. Kdy bude infrastruktura znovu plně funkční, Yandex říct nedokázal, a ruská média odhadují opravy na měsíce.
Stroj, který v roce 2021 patřil k nejrychlejším čtyřiceti na světě
Yandex spustil Galuškina v listopadu 2021 a stroj se rovnou zařadil na 36. místo žebříčku TOP500, který sleduje nejrychlejší superpočítače světa. V červnu letošního roku mu patřila už 134. příčka. Propad o necelou stovku míst vypovídá hlavně o tom, jak rychle přibývají výkonnější systémy jinde. Na stáří samotného stroje z něj usuzovat nelze.
Galuškina tvořilo 136 výpočetních uzlů s celkem 1 088 grafickými procesory NVIDIA A100, každý s 80 GB paměti. Na tom, jaké čipy v něm pracovaly, závisí celá otázka jeho obnovy. V testu Linpack naměřil 16,02 petaflopu a jeho teoretické maximum činilo 20,64 petaflopu. Současný světový lídr přesahuje 2 198 petaflopů, tedy zhruba 137krát víc, než dokázal Galuškin.
Galuškin měl dva sourozence, superpočítače Červoněnkis a Ljapunov, a podle Yandexu sloužily všechny tři výhradně strojovému učení. Pracovalo s nimi přes 500 zaměstnanců a měsíčně na nich proběhlo víc než 200 000 úloh, od tréninku jazykových modelů přes optimalizaci vyhledávání po cloudové služby umělé inteligence.
Proč Yandex Galuškina nepostaví znovu ani s neomezeným rozpočtem
Čipy A100 spadají pod americké exportní restrikce zavedené po únoru 2022. Úřad BIS (Bureau of Industry and Security) omezil vývoz pokročilých výpočetních čipů i celých superpočítačových systémů do Ruska. NVIDIA ve svém investorském podání potvrzuje, že se omezení týkají řad A100 a H100 i všech systémů, které je obsahují. Ani neomezený rozpočet tu Yandexu nepomůže: identický cluster si legálně a rychle pořídit nemůže.
Kolik výpočetního výkonu firma přišla, odhadl pro RFE/RL bývalý šéf Yandexu na Ukrajině. Podle něj jde o polovinu nebo víc. Je to odhad člověka, který už ve firmě nepůsobí. Ladí s ním ovšem satelitní snímky, na kterých jsou zasažené obě datové části areálu.
Superpočítače Yandexu obsluhovaly nejnáročnější úlohy strojového učení, od rozpoznávání řeči přes autonomní řízení po generativní umělou inteligenci. Schopnost trénovat modely Rusku zůstává, jen všechno, co stojí na rozsáhlém tréninku a výpočetně náročných simulacích, poběží pomaleji. Americký BIS přitom spojuje pokročilé čipy pro umělou inteligenci a trénink velkých modelů i s možným vojenským a zpravodajským využitím.
Kam se poděly ruské boty, když Yandexu vypadly servery
Výpadek byl vidět i ve veřejných internetových datech. Cloudflare zaznamenal výrazný propad provozu ze sítí Yandexu a s ním i slabší aktivita YandexBotu, crawleru, který prochází web pro ruský vyhledávač. Část škodlivé automatizace se rychle přestěhovala k jiným poskytovatelům, takže ruská botová infrastruktura jako celek útok přežila.
Pro české instituce z toho žádná úleva neplyne, protože boty, které změnily poskytovatele, běží dál. Platí varování, které NÚKIB vydal loni v květnu. Týká se dlouhodobé ruské kybernetické kampaně, kterou vedou aktéři napojení na GRU a která míří na subjekty podporující Ukrajinu.