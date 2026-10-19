Mech mezi dlaždicemi zhnědne do druhého dne díky octu z kuchyně. Rozhodne předpověď bez deště aspoň na 24 hodin

Zasažený mech se během několika hodin začne stahovat a měnit barvu. Potom se pustí podkladu natolik, že ho tuhý kartáč vymete i z úzkých spár. Letos k tomu byly podmínky brzy. Podle ČHMÚ spadlo v březnu 2026 jen 19 mm srážek, tedy 41 % normálu, a celé jaro se v klementinské řadě zařadilo mezi pět procent nejteplejších. Kdo měl dlažbu zarostlou, mohl stříkat už na začátku sezony.
Kolik kyseliny je ve směsi z českého lihového octa
Zahraniční návody počítají s bílým octem o síle 5 %. V českých obchodech se ale nejčastěji prodává kvasný lihový ocet s 8 g kyseliny octové ve 100 ml, tedy osmiprocentní. Na mech se hodí nejlépe, protože je levný a seženete ho všude. Jablečný ocet zabere taky, jen za něj zaplatíte víc a nic navíc nezískáte.
Zahradnický web Garden Guides uvádí pro cihly, obklady a dlažbu poměr dvou dílů octa na jeden díl vody. S českým octem tak vznikne roztok se zhruba 5,3 % kyseliny octové. Na první zkoušku stačí 200 ml octa a 100 ml vody.
Výsledek odpovídá běžnému neředěnému bílému octu z amerických obchodů. Návody, které pětiprocentní ocet ještě ředí vodou napůl, končí u 2,5 %. Česká směs je tedy zhruba dvakrát silnější a podle toho se s ní musí zacházet. Na mech ve spárách je to rozumná síla, protože na něj stačí a pořád zůstává o stupeň pod neředěným octem. Ten používají někteří zahrádkáři u hodně zarostlých ploch.
Teploty, při kterých ocet na mech zabírá rychleji
Ocet potřebuje čas a suchou plochu. Déšť ho během chvíle naředí a odplaví, ranní rosa nebo louže na dlažbě mu ubírají sílu. Stříkat se proto vyplatí na suchý, nanejvýš lehce vlhký povrch ve chvíli, kdy předpověď slibuje aspoň 24 hodin bez srážek. Dva dny bez deště jsou ještě jistější.
Jako praktické vodítko se uvádějí teploty zhruba od 10 do 25 °C, přičemž v teplejším dni postřik zabírá rychleji. Hodí se den se slabým větrem. Při silnějším větru se kapky snadno snesou na trávník nebo záhony.
Kalendář pomůže méně než předpověď. Obecně připadá v úvahu období od března do května a potom září a říjen, vždy po několika suchých dnech.
Od zametení po oplach: kolik minut nechat ocet pracovat
Nejdřív plochu zbavte listí, hlíny a dalších organických zbytků. Silnější mechové polštáře seškrábněte stěrkou, aby se roztok dostal až k jejich základně. Potom směs nalijte do rozprašovače a miřte přímo na mech a do spár. Povrch stačí důkladně zvlhčit, protože přebytečný roztok by stékal do trávníku.
Zahraniční návody nechávají ocet působit 15 až 40 minut, než přijde na řadu první drhnutí. U hustšího porostu je lepší nechat ho působit přes noc a u betonu se uvádí 24 až 48 hodin. Do druhého dne mech zhnědne a s tuhým kartáčem na ploše a úzkým kartáčkem nebo škrabkou ve spárách se uvolní snadno. Protože nemá pravé kořeny, ze kterých by znovu vyrazil, vysušená vrstva po vydrhnutí zmizí. Nakonec zbytky spláchněte čistou vodou. Kde zůstaly zelené ostrůvky, postřik zopakujte při dalším suchém okně.
Beton a zámková dlažba kyselinu snášejí dobře. Vápenec, mramor nebo pískovec může ocet naleptat či zabarvit, a proto směs na takovém kameni nejdřív vyzkoušejte na skrytém místě.
Pět příčin, kvůli kterým tráva přenechává místo mechu
Kyselina octová působí kontaktně, tedy popálí a vysuší rostlinnou tkáň, kterou zasáhne, jak připomíná Oregon State University Extension. Mezi mechem, travou a sedmikráskou nerozlišuje. Tamní odborníci proto výslovně varují, aby postřik nezasáhl žádoucí rostliny včetně trávy. V trávníku má ocet smysl jen bodově, třeba na mech u obrubníku nebo na okraji dlažby. Okraj trávníku ochrání clona z kartonu, plastové desky nebo starého plechu. Proud je potřeba mířit přímo do spáry a listy, na které roztok přesto dopadne, hned opláchnout čistou vodou. U zeleninových záhonů se nestříká vůbec.
Uvnitř trávníku poslouží lépe hrábě, protože mech se k zemi drží jen slabě a dá se vyhrabat. Podle University of Maryland Extension mech ukazuje, že tráva na daném místě prohrává kvůli stínu, vlhku, utužené půdě, slabé výživě nebo kyselosti. Provzdušnění, dosetí řídkých míst a travní směs do stínu proto trávníku pomohou víc než jakýkoli postřik. Kde je trvale mokro a málo světla, stojí za zvážení jiná výsadba.
Na silné a opakované zamechování se prodávají komerční přípravky, například se síranem železnatým nebo draselnými solemi mastných kyselin. Vybírat se vyplatí jen z těch, které jsou zapsané v Registru přípravků na ochranu rostlin ÚKZÚZ, a používat je přesně podle etikety. Domácí ocet do této kategorie nespadá a slouží k úklidu dlažby.
Co dělat, aby se mech po prvním lijáku do spár nevrátil
Ocet po sobě nenechává žádnou dlouhodobou ochranu. Po prvním vydatném dešti přestává působit a výtrusy se ve spárách můžou uchytit znovu. Spáry navíc drží vlhkost, prach a tlející listí, a když leží ve stínu, má v nich mech ideální podmínky.
Po ošetření proto pomáhá změnit prostředí. Do spár se dosype čerstvý spárovací písek, listí a hlína se pravidelně zametají a prořezáním větví a keřů se místo prosvětlí. Kde se na dlažbě drží louže, je potřeba zlepšit odtok vody. U betonu připadá v úvahu vhodná impregnace.
Šetrnější náhradou octa je jedlá soda, pro kterou český návod uvádí 30 g na litr vody. Působí pomaleji a k citlivým povrchům je šetrnější. Ocet se proto hodí na beton a zámkovou dlažbu, kde má být efekt rychlý a viditelný, soda na dekorativní plochy.