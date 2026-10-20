Japonci dosáhli přesnosti 99,99 %. Jejich objev zásadně změní kvantové počítače

Kvantové počítače mají za sebou další důležitý průlom. Mezinárodní tým vedený vědci z japonského institutu RIKEN dokázal současně ovládat několik křemíkových qubitů s mimořádnou přesností. Výsledky výzkumu zveřejnil 15. října 2026 prestižní vědecký časopis Nature Physics. Objev přitom řeší problém, který dlouhodobě komplikuje stavbu větších kvantových procesorů.
Zatímco klasické počítače pracují s bity představujícími nulu nebo jedničku, qubity mohou existovat v superpozici obou stavů. Jejich výhodou je možnost provádět určité typy výpočtů zcela odlišným způsobem. Jenže samotné navyšování jejich počtu nestačí. Jakmile začnou pracovat současně, vzájemné rušení může výrazně snížit přesnost operací.
Přesnost 99,99 procenta už není jen výsledkem jediného qubitu
Výzkumníci Yi-Hsien Wu, Leon C. Camenzind a jejich kolegové experimentovali s pěti křemíkovými spinovými qubity, které ovládali prostřednictvím jediného společného mikrovlnného vedení.
Při samostatném ovládání dosahovaly všechny qubity přesnosti operací přes 99,99 procenta. Nejlepší výsledek se dokonce blížil 99,999 procenta. Podstatnější však bylo, že přesnost nad 99,99 procenta dokázali udržet i při současné práci tří qubitů. Při zapojení všech pěti se pohybovala přibližně kolem 99,9 procenta.
Za výsledkem stojí metoda kompenzující nežádoucí fázové posuny vyvolané mikrovlnnými signály. Ty vznikají v důsledku takzvaného AC Starkova jevu. Namísto složitého nastavování všech kombinací qubitů vědci využili kalibraci jednotlivých dvojic.
Běžný křemík může sehrát zásadní roli
Tento materiál tvoří základ současných polovodičových čipů. Kvantové procesory by tak mohly využívat technologie, které průmysl již desítky let zdokonaluje.
Výzkum má ovšem své hranice. Při současném ovládání pěti qubitů se projevovala ztráta kvantové koherence způsobená vyšším mikrovlnným výkonem. Nová kalibrace tento problém zatím neodstraňuje.
Seigo Tarucha, vedoucí výzkumné skupiny RIKEN, považuje spolehlivé paralelní ovládání za nezbytný krok k vývoji kvantových počítačů schopných opravovat vlastní chyby. Pět qubitů samo o sobě revoluci nepředstavuje. Schopnost přesně ovládat jejich společnou činnost však může rozhodnout o tom, zda jednou vzniknou skutečně rozsáhlé kvantové procesory.