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Bratr Lucie Bílé bude v 63 letech znovu tatínkem! S novou partnerkou oznámili radostnou novinu

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V rodině zpěvačky Lucie Bílé (60) je pořádný důvod k oslavám! Její bratr Karel (63) se pochlubil radostnou novinkou. Se svou novou partnerkou Kristínou Šimkovou čekají miminko! Šťastnou zprávu oznámili prostřednictvím Facebooku, kde zveřejnili společné těhotenské fotografie.
Kristýna Šimková a Karel Zaňák čekají miminko.

Kristýna Šimková a Karel Zaňák čekají miminko.

Zdroj: Facebook.com / Kristýna Šimková
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 19.10.2026 17:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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