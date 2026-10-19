Bratr Lucie Bílé bude v 63 letech znovu tatínkem! S novou partnerkou oznámili radostnou novinu

Bratr Lucie Bílé bude v 63 letech znovu tatínkem! S novou partnerkou oznámili radostnou novinuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kristýna Šimková a Karel Zaňák čekají miminko.Zdroj: Facebook.com / Kristýna Šimková
Článek byl publikován 19.10.2026 17:05
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