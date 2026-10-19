Ruská armáda si sáhne do kapes odsouzených vojáků. Na frontě je nechá, z bonusu jim vezme zpět i 200 000 rublů

Návrh vládního nařízení se objevil začátkem září 2026 na federálním portálu, kde ruské úřady zveřejňují projekty právních předpisů. Míří na mezeru ve stávajících pravidlech. Kdo předčasně odchází ze služby z negativních důvodů, už teď vrací poměrnou část jednorázové náborové platby. Voják, kterého soud odsoudí a armáda si ho přesto ponechá, dosud nevracel nic, protože ze služby formálně neodešel. Nové nařízení má tuhle skupinu dostat pod stejný režim.
Půl roku ve službě a rozsudek: kolik peněz voják vrací
Ruský stát dnes kontraktním vojákům vyplácí dva federální jednorázové bonusy. Starší, zavedený prezidentským výnosem, dělá 195 000 rublů, tedy zhruba 47 000 Kč. Novější dosahuje 400 000 rublů, asi 96 000 Kč. Ten platí pro smlouvy uzavřené od srpna do prosince 2024. V chudších regionech Ruska odpovídá vyšší z obou částek ročnímu příjmu, a obě prémie jsou proto hlavním lákadlem náboru.
Návrh počítá s vracením podle celých měsíců, které zbývají do konce kontraktu. Vezměme vojáka s roční smlouvou, kterého soud uzná vinným po šesti měsících služby, a armáda si ho přesto nechá. Ze starší prémie vrátí 97 500 rublů, z novější 200 000 rublů. Čím dřív rozsudek padne, tím víc peněz jde zpátky do státní kasy. Při odsouzení po prvním měsíci by vojákovi z vyššího bonusu zůstalo zhruba 33 000 rublů a zbytek by musel vrátit.
Běžný žold zůstává nedotčený. Stát vymáhá zpět jen náborovou prémii, kterou podle logiky návrhu vyplatil za službu bez provinění.
Srážky až 20 % žoldu může ruský soud vojákovi uložit už dnes
Odsouzený voják, který dál slouží, má v ruském právu vlastní kategorii. Trestně výkonný kodex výslovně počítá s odsouzenými, kteří „vykonávají tresty a procházejí vojenskou službou“. Trestní zákoník k tomu zná zvláštní trest omezení ve vojenské službě. Voják při něm zůstává v armádě a z jeho žoldu lze strhávat až 20 %.
Návrh se týká kontraktníků ministerstva obrany i Rosgvardije, kterým soud neuloží nepodmíněné vězení a které armáda nepropustí. Pravidla pro vratku bonusu se na ně dosud nevztahovala, protože ze služby neodešli. Rozsudkem přitom zjevně nesplnili podmínku bezúhonné služby, za kterou prémii dostali.
Kolik takových vojáků je, Moskva neuvádí. Téma se dostalo až na operativní poradu Rady bezpečnosti 24. dubna 2026, takže okrajovou záležitostí to pro Kreml zjevně není.
Ruské ztráty letos převyšují nábor, uvádí červencová analýza CSIS
Podle analýzy CSIS z července 2026 byly ruské měsíční ztráty v letošním roce vyšší než měsíční nábor nových vojáků. Každý propuštěný kontraktník by tak schodek v počtech dál zvětšoval.
Britský think-tank RUSI v říjnové analýze píše, že verbování je stále dražší a v prvním čtvrtletí 2026 neběželo tempem, které by stačilo na splnění ročního náborového cíle. Druhou vlnu otevřené mobilizace Rusko podle analytiků nevyhlásilo, mobilizaci místo toho normalizovalo. Nabírá nepřetržitě za rostoucí bonusy, rozšiřuje okruh lidí způsobilých ke službě a přitvrzuje podmínky pro ty, kdo už slouží.
Od 15. srpna 2026 navíc platí federální zákon, který umožňuje uzavírat kontrakty i s částí lidí se soudní minulostí. Vstupní filtr se tedy uvolňuje a zároveň se utahují finanční pravidla pro vojáky, kteří už v armádě jsou. Návrh o vracení bonusů patří do té druhé linie.
Jak se ze 400 000 rublů stane 195 000 i bez rozsudku
Krácení náborových prémií už v Rusku funguje. Voják, který do tří měsíců od podpisu kontraktu neodjede plnit úkoly na Ukrajinu, dostane místo 400 000 rublů automaticky 195 000. Nové nařízení tak přidává další situaci, kdy stát vyplacené peníze krátí nebo vymáhá zpět.
Ministerstvo obrany návrh zdůvodňuje potřebou „prevence a potlačování přestupků a trestné činnosti“ v armádě. Úřad tím sám připouští, že kriminalita v ozbrojených silách vyžaduje systémové opatření. Pro rekruty z chudých regionů přestává být bonus jistými penězi, což může kontrakt udělat méně lákavým. Jiné možnosti výdělku ale v řadě oblastí Ruska prakticky nemají.
Návrh zatím neplatí. Prochází připomínkovým řízením a může být upraven, nebo i zamítnut. Do té doby vracejí část bonusu jen vojáci, kteří ze služby předčasně odejdou z negativních důvodů.