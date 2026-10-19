WhatsApp chystá Scam Alert, umělou inteligenci, která v mobilu pozná podvodníka. Datum pro Česko zatím chybí

Meta 12. srpna 2026 zveřejnila technický popis volitelné funkce Scam Alert. Kdo si ji zapne, tomu WhatsApp stáhne do telefonu malý model strojového učení. Ten prochází zprávy od čísel, která uživatel nemá uložená v kontaktech, a hledá v nich typické znaky podvodu: nátlak na rychlou platbu, žádost o ověřovací kód nebo podezřelý odkaz. Když takový vzorec najde, zobrazí varování přímo v konverzaci. Obsah zpráv kvůli tomu podle Mety telefon neopouští a end-to-end šifrování zůstává zachované.
Kolik vašich zpráv Meta uvidí, když podvodníka nahlásíte
Celé vyhodnocení běží v telefonu. Model posuzuje stavbu konverzace a jazykové znaky a vzorce, které hledá, se naučil na dříve nahlášených podvodných konverzacích. Meta výslovně uvádí, že kvůli této klasifikaci se zprávy nikam neodesílají a nejsou ani automaticky nahlašovány.
Když model konverzaci vyhodnotí jako pravděpodobně podvodnou, nabídne uživateli tři možnosti: kontakt zablokovat, nahlásit, nebo chat označit jako důvěryhodný. Při nahlášení dostane WhatsApp až pět posledních přijatých zpráv od daného odesílatele. Stejný počet může uživatel odeslat i při označení chatu za bezpečný, aby pomohl model zlepšit. Tady ale jde o dobrovolný krok, ke kterému musí dát souhlas.
Přehled o tom, co model v telefonu dělal, si lze vyžádat. Uživatel uvidí, které zprávy byly označené, jestli se zobrazilo varování a jaká verze modelu je posuzovala. Pro komunikační aplikaci s miliardami uživatelů je to nezvykle podrobná stopa, protože z ní jde zpětně dohledat i rozhodnutí, která skončila bez varování. Záznamy najdete podle zveřejněného popisu v cestě Account > Request Info > Scam Alert Activity.
Proč vám v nastavení WhatsAppu přepínač zatím chybí
Mezi oznámením a první skutečnou instalací uplynulo patnáct dní. Podle serveru WABetaInfo se Scam Alert k části beta testerů s Androidem dostal 27. srpna 2026, a to jen v testovací verzi aplikace 2.26.34.2. Zaváděl se postupně, takže ani nainstalovaná verze nezaručovala, že se funkce objeví.
Kdo ji dostal, najde přepínač v nastavení účtu. Ve výchozím stavu je vypnutý, takže ochranu si každý musí zapnout sám. Termín pro běžné uživatele mimo beta program Meta neuvedla a verze pro iPhony má přijít až později. Pokud přepínač ve svém WhatsAppu nevidíte, funkci pravděpodobně ještě nemáte.
CSIRT před podvodem s „novým číslem“ varoval už v roce 2024
Česká bankovní asociace dlouhodobě upozorňuje na vysoké škody z kyberpodvodů a na to, že v nich hraje hlavní roli manipulace s obětí. Jeden z nejznámějších scénářů začíná větou „můj telefon je rozbitý, mám nové číslo“. Útočník se vydává za příbuzného nebo známého a žádá o rychlý převod peněz. Národní tým CSIRT.CZ před ním varoval v listopadu 2024. Podobně funguje zpráva od údajného kamaráda, který potřebuje přeposlat ověřovací kód. Kdo kód pošle, pomůže útočníkovi převzít vlastní účet.
V dubnu 2026 CSIRT upozornil na zprávy, které vyzývají k úhradě pokuty na podvrženém webu. Investiční podvodníci zase slibují rychlé zbohatnutí, tlačí na čas a někdy chtějí vzdálený přístup k zařízení. Každý z těchto čtyř scénářů obsahuje aspoň jeden znak, který Meta u modelu jmenuje: spěch s platbou, žádost o kód nebo odkaz na cizí stránku.
Mezery v ochraně plynou z toho, jak je funkce postavená. Model kontroluje jen čísla, která nemáte v kontaktech, takže podvodnou zprávu z napadeného účtu někoho, koho už v telefonu máte, zachytit nemusí. Proti falešnému telefonátu s hlasem vytvořeným technologií deepfake Scam Alert nepomůže vůbec, protože vyhodnocuje psané zprávy.
Přesnost modelu Meta neuvedla, Signal ani Telegram nic takového nepopisují
Ve veřejné dokumentaci Signalu ani Telegramu není funkce, která by odpovídala lokálnímu modelu na rozpoznávání podvodných zpráv. Signal nabízí žádosti o zprávy a zobrazení společných skupin, podle kterých si uživatel sám posoudí, kdo mu píše. Telegram spoléhá hlavně na nahlašování spamu, moderování a omezení komunikace s neznámými účty.
WhatsApp už v březnu 2026 nasadil varování před podvodným propojováním zařízení pro případy, kdy útočník přiměje oběť sdílet propojovací kód nebo QR kód. To varování hlídá jednu konkrétní akci, kdežto Scam Alert posuzuje vzorce v celé konverzaci. Meta také uvádí, že WhatsApp v první polovině roku 2025 zablokoval přes 6,8 milionu účtů napojených na podvodná centra.
Chybí ovšem čísla, podle kterých by šlo účinnost posoudit. Meta nezveřejnila přesnost modelu, četnost falešných poplachů ani podíl zachycených podvodů. Všechno, co se o přínosu funkce dá zatím říct, proto vychází z popisu jejího návrhu. Rozhraní se před ostrým vydáním ještě může změnit a datum, kdy Scam Alert dostanou všichni uživatelé v Česku, Meta zatím neoznámila.