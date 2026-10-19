Drony ochromily ruský Google Yandex, lidé přestali vidět peníze na účtech. Za čtyři dny dostala zásah tři datová centra

První ránu dostalo v noci ze 7. na 8. října 2026 datové centrum v Sasovu, menším městě ve vnitrozemí Rjazaňské oblasti. Den nato drony zasáhly Kalugu a 11. října Vladimir. Agentura Reuters o firmě Yandex píše jako o „ruském Googlu“. Přirovnání je přitom úzké, protože Yandex kromě vyhledávače provozuje mapy, e‑mail, platební systém Yandex Pay, taxi, doručování, jazykový model YandexGPT a cloud, na kterém stojí aplikace tisíců firem. Útok na takovou firmu proto zasáhl mnohem víc než jednu službu.
Co Yandex vzkázal lidem, kteří v aplikaci neviděli své peníze
Rozsah ukazují tři čísla. Přes komunikační službu Yandex 360 si píše a volá víc než 117 milionů lidí, takže výpadek nedopadá na úzkou skupinu, týká se desítek milionů uživatelů. Taxi a doručování mají 60,6 milionu uživatelů měsíčně, což jsou lidé, kteří se přes Yandex někam vezou nebo si nechávají něco přivézt. Cloud firma vykazuje u 64 tisíc firemních klientů a každý z nich má vlastní zákazníky, na které se výpadek přenáší dál.
Nejcitelnější byl výpadek plateb. Uživatelé Yandex Pay přestali v aplikaci vidět zůstatky, nemohli zaplatit v obchodě ani poslat peníze. Po sociálních sítích se rozšířila panika, že úspory zmizely.
Firma v oficiálním vyjádření uklidňovala, že účetní záznamy má uložené v několika kopiích a že peníze „nejsou fyzicky v datacentru“. Připomněla také, že vklady jsou pojištěné do 1,4 milionu rublů. Člověku, který stojí u pokladny a aplikace mu ukazuje prázdný účet, ta záruka v tu chvíli nákup nezaplatí. Yandex zároveň přiznal, že nedokáže říct, kdy se přístup k penězům plně obnoví.
Jak se výpadek jednoho cloudu dostal až do soudních síní
Yandex Cloud přešel do omezeného nouzového režimu. Firma klientům sama odpustila poplatky za období od 8. do 31. října, tedy zhruba na tři a půl týdne. Je to nejpřesnější dostupný odhad toho, s jak dlouhým výpadkem počítá sám provozovatel, a mluví o týdnech. V doporučeních pro klienty Yandex radil obnovovat data ze záloh a zvážit hosting jinde. Poskytovatel cloudu tak vlastním zákazníkům doporučil, aby se poohlédli po konkurenci.
Investigativní server Vjorstka zdokumentoval, že výpadek ochromil ruské arbitrážní soudy. Jednání se odkládala a elektronická podání zamrzla. Stát, který digitalizaci soudnictví postavil na platformě jedné soukromé firmy, tak přišel o fungující justici kvůli poškozené budově. To je systémové selhání, za které nese odpovědnost stát.
Kazašské ministerstvo potvrdilo, že servery s osobními daty místních uživatelů běžely bez přerušení, protože stojí přímo v Kazachstánu. Taxi a doručovací služby ovšem mají technologické komponenty navázané na infrastrukturu v Rusku, a tak výpadek v Sasovu pocítili i zákazníci Yandex Go v Almaty.
Čtyři datová centra pro celý cloud: Yandex sázel na rychlost
Kyjev útoky vydával za odvetu. Reuters připomíná, že Rusko v předchozích týdnech systematicky útočilo na ukrajinská datová centra a telekomunikace, včetně cílů v centru Kyjeva. Část ukrajinských datových center musela přerušit provoz a jeden zásah odřízl od internetu asi 100 tisíc domácností.
Yandex přitom svou cloudovou platformu soustředil do pouhých čtyř datových center. Novou kapacitu, kterou plánoval už v roce 2025, chtěl postavit poblíž stávajícího uzlu ve Vladimirské oblasti. Rozhodovala nízká latence a výkon, o rozptýlení infrastruktury kvůli válce se v plánech nemluvilo. Rozšíření by tak koncentraci ještě zvýšilo, a to v oblasti, jejíž správní centrum Vladimir zasáhly drony 11. října.
Putinův srpnový dekret proti dronům servery z dosahu nepřestěhuje
Kreml riziko aspoň zčásti předvídal. V srpnu 2026 dal Putin státu pravomoc převzít kontrolu nad kritickou infrastrukturou, kterou úřady vyhodnotí jako špatně chráněnou před drony. Převzetí kontroly ovšem nepostaví nové datové centrum a nepřesune servery stovky kilometrů od fronty.
Ještě hůř se nahrazuje hardware. Superpočítače v Sasovu podle Reuters běžely na čipech Nvidia A100, které Rusko kvůli sankcím nesmí legálně dovážet. Yandex měl přitom dokládat, že Rusko se obejde bez Googlu, Amazonu i Microsoftu díky vlastním datům, vlastnímu cloudu a vlastní umělé inteligenci. Digitální suverenita, jejíž výpočetní výkon stojí na čipech, které země nesmí koupit, a na několika snadno zasažitelných budovách, je ve skutečnosti závislost pod domácí značkou.
Pro firmy i běžné uživatele je zatím rozhodující kalendář. Poplatky za Yandex Cloud zůstávají odpuštěné do 31. října a termín, kdy se plně obnoví přístup k účtům v Yandex Pay, firma nezveřejnila.