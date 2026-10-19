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AR brýle Xreal 1 Pro+ svítí skoro dvakrát více než jejich předchůdce

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Film ve vlaku na plátně jako v kině nebo třeba druhý monitor v kavárně. Přesně tohle vám dodají nejnovější AR brýle Xreal 1 Pro+. Ty...
AR brýle Xreal 1 Pro+ svítí skoro dvakrát více než jejich předchůdce

AR brýle Xreal 1 Pro+ svítí skoro dvakrát více než jejich předchůdce

Zdroj: Xreal 1 Pro+, zdroj: GSMArena
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 19.10.2026 11:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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