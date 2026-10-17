Češi vyhazují sušáky na prádlo. Náhradní řešení nezabere téměř žádné místo a pojme obrovské množství prádla

Obsah článku
Prádlo rozvěšené po celém pokoji, k tomu pračka, která právě doprírá druhou várku. Tohle znají v českých bytech snad všichni. V panelácích i v menších novostavbách se každý prací den mění v malou logistickou operaci, při níž se obývák na pár hodin přemění ve vlhký sklad.
Proč křídlový sušák v bytě překáží
Klasický rozkládací sušák se léta považoval za samozřejmost. Má ale jednu zásadní vadu: roste do šířky. Po otevření obou křídel potřebuje na délku skoro dva metry a na šířku aspoň šedesát centimetrů. Když přijde na řadu druhá pračka, z místnosti zbude neprůchozí překážková dráha.
Přesunout ho s mokrým prádlem je další oříšek. Konstrukce se kroutí, kousky oblečení padají na zem a podlaha si odnese škrábance. Není divu, že se řada lidí začala po jiném řešení rozhlížet a staré kousky vyřazuje.
Nápad, který se v nábytkářství i architektuře osvědčil dávno, funguje i u prádla: když není kam do šířky, staví se do výšky. Jak přesně vypadá náhrada, která si získává stále víc domácností?
Věžový sušák: tři až čtyři patra na ploše křesla
Řeč je o věžovém sušáku. Jeho základna měří zhruba 70 × 70 centimetrů, tedy asi tolik, kolik zabere křeslo nebo nižší skříňka. Místo roztahování do stran nabízí tři až čtyři patra nad sebou a sahá do výšky okolo 150 až 170 centimetrů.
Kapacita překvapí. Celková sušicí délka se obvykle pohybuje mezi 30 a 40 metry, takže se na něj vejde obsah tří až čtyř plných praček. Přitom pojme víc než dva křídlové sušáky postavené vedle sebe, a to na zlomku podlahové plochy.
Konstrukce je navíc přizpůsobivá. Jednotlivá patra a rámy se dají sklápět nezávisle, takže když přijdou na řadu kalhoty, dlouhé šaty, župany nebo povlečení, stačí sklopit střední patro. Pod ním vznikne dost místa, aby se látka nedotýkala podlahy ani spodních šňůr.
Když je prádla méně, stačí rozložit rošty jen z jedné strany a věž přisunout ke zdi. V té chvíli má sušák hloubku okolo pětatřiceti centimetrů a vejde se do úzké chodby, za dveře i do výklenku.
Většina modelů má otočná kolečka s brzdou. Plně naložený sušák tak jednoduše přejedete z koupelny k oknu nebo k radiátoru, kde vzduch cirkuluje lépe. Žádné nošení, žádné padající ponožky.
Další trumf se skrývá v koupelně. Pokud má sprchový kout alespoň 80 × 80 centimetrů, sušák se vejde přímo dovnitř. Hodí se to zejména u jemných svetrů a dalších kousků, které se nesmí ždímat na vysoké otáčky. Voda stéká rovnou do odpadu a obytné místnosti zůstanou volné.
Na horních rozích bývají držáky na ramínka. Košile, trička i halenky na nich schnou ve svislé poloze, méně se mačkají a často je pak není třeba žehlit. Vzduch mezi patry stoupá přirozeně vzhůru, což při rozumném rozmístění prádla schnutí urychluje. K výbavě mohou patřit i klipsy na ponožky a spodní prádlo, které ušetří další místo na šňůrách.
Složit, zasunout, zapomenout
Po uschnutí prádla se věž složí naplocho. Má pak jen pár centimetrů tloušťky, takže zapadne mezi pračku a zeď, za skříň nebo pod postel.
Praktická rada: těžší kusy, třeba džíny nebo ručníky, patří do spodních pater, aby sušák stál stabilně. U modelů s antikorozním nátěrem, například komaxitovým nebo plastovým, se navíc nemusíte bát jej vynést na balkon či terasu.
Přechod od širokých sušáků k vysokým věžím tak není otázkou módy, ale prostého uvažování o prostoru. Kdo doma počítá každý čtvereční centimetr a nechce z bytu dělat v prací den překážkovou dráhu, najde ve vertikálním sušení jednoduchou úlevu. Vyhodili byste kvůli ní i ten svůj starý sušák?
Zdroje článku: centrum.cz, poznatsvet.cz, dagens.dk, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová