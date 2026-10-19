Zelenskyj varuje: Rusko potřebuje Lukašenkův souhlas k balistickým střelám. Vojáky na frontu chce nanejvýš 8 % Bělorusů

Volodymyr Zelenskyj shrnul, co ukrajinské zpravodajské služby tvrdí už měsíce. Rusko podle něj používá běloruské retranslátory k navádění dronů. K rozmístění balistických střel potřebuje souhlas Minsku a soustavně staví zázemí, ze kterého by mohlo útočit na západ Ukrajiny z dalšího směru. Kyjev proto v ohrožených regionech posiluje protivzdušnou obranu. Jednotlivé informace nové nejsou, nová je jejich váha: hlava státu je řekla nahlas a najednou.
Proč Rusko staví raketovou základnu jen pět kilometrů od vlastní hranice
Analytici z Arms Control Wonk považují za nejpravděpodobnější místo bývalé letiště Kričev-6 v Mogilevské oblasti. Od ruské hranice je vzdálené pouhých 5 km. Sledování běloruské železniční sítě BELŽD tam zachytilo nové kolejové napojení s nejméně osmi kolejemi, rampami pro nakládku vojenské techniky a maskovacími prvky. Zázemí je svou velikostí dimenzované spíš na prapor se dvěma až třemi odpalovači než na celý pluk.
Má sloužit systému Orešnik. Podle databáze CSIS Missile Threat jde o mobilní střelu středního doletu s odhadovaným dostřelem 3 500 až 5 470 km. Iskander, který Bělorusko podle starších zpráv už hostí, doletí nejvýš na 500 km, tedy k cílům na bojišti a v jeho blízkém týlu. Orešnik může nést jedinou hlavici. Při předvedení ale nesl šest samostatně naváděných bloků MIRV, z nichž každý může obsahovat další submunici. Protivzdušná obrana pak nestojí proti jednomu cíli, musí jich zachytit několik najednou.
Při takovém doletu Rusku pět kilometrů na běloruské straně hranice žádnou výhodu nepřináší, srovnatelně by mohlo střílet z vlastního území. Smysl přesunu je proto politický. Moskva předvádí, že udrží střelu středního doletu v zemi, která současně sousedí s Polskem, Litvou a Ukrajinou.
Od Putinova oznámení k ruské raketové brigádě uběhlo čtrnáct měsíců
První krok udělal 1. srpna 2025 Vladimir Putin, když oznámil, že místa pro Orešnik v Bělorusku už jsou vybraná. Dne 18. prosince 2025, necelých pět měsíců poté, Alexandr Lukašenko osobně ohlásil, že systém do země dorazil a nastupuje bojovou službu. Nešlo o únik informací, potvrdil to sám běloruský vůdce.
V únoru 2026 Kyjev uvalil na Lukašenka sankce. Ukrajinská prezidentská kancelář je zdůvodnila mimo jiné budováním infrastruktury pro Orešnik a dodávkami komponent od běloruských podniků. V září 2026 šéf vojenské rozvědky HUR Oleh Ivaščenko v rozhovoru pro UATV uvedl, že v Bělorusku byly identifikovány jednotky ruské 101. raketové brigády, kterou zdroje s Orešnikem přímo spojují. Tentýž Ivaščenko zároveň řekl, že HUR nevidí známky přípravy Běloruska na vstup do války a hrozbu z tohoto směru hodnotí jako nízkou.
Obě jeho tvrzení platí současně, protože se týkají dvou různých věcí. Minsk nechystá k útoku vlastní armádu, Moskvě ale dává území a zázemí pro zbraň, kterou ovládá Kreml. Kdo by o použití rozhodoval, zůstává nejasné. Putin tvrdil, že operační kontrola zůstane ruská a Minsk smí vybírat cíle, zatímco Lukašenko příjezd Orešniku prezentoval jako posílení běloruské obrany. Kolik odpalovačů v zemi je a jestli jsou na místě kompletní bojové střely, veřejně potvrzeno nebylo.
Vyslání vojáků na frontu podporuje jen hrstka Bělorusů
Lednová studie Chatham House z roku 2026 popisuje běloruský režim jako systém, kterému jde především o přežití a o to, aby se vyhnul otřesům. Průzkumy varšavského Centra pro východní studia (OSW) dlouhodobě ukazují, že vyslání běloruských vojáků na frontu podporuje 5 až 8 % obyvatel. Režim postavený na vyhýbání se otřesům by tak válku vedl proti vůli zhruba devíti lidí z deseti. Zelenského poznámka, že Lukašenko ví, co by přímé zapojení znamenalo, má v těchto číslech pevnou oporu.
Analytik Carnegie Politika Arťom Šrajbman v červnu 2026 označil bilanci zisků a ztrát z přímého vstupu do války pro Minsk za velmi pochybnou. Dodal, že Kyjev může podobnými varováními držet Lukašenka záměrně ve střehu.
Lukašenko tak zatím balancuje v šedé zóně. Rusku poskytuje území, retranslátory a infrastrukturu, běloruské vojáky ale do bojů neposílá. S každým dalším souhlasem se však zmenšuje prostor, ve kterém může tvrdit, že Bělorusko ve válce nefiguruje.
Tisíce vojáků v Polsku a víc protivzdušné obrany na Ukrajině
Agentura AP upozorňuje, že Orešnik v Bělorusku rozšiřuje ruskou schopnost ohrozit několik členských zemí NATO ve střední a východní Evropě. Nejvíc se to dotýká Polska, které už posiluje východní hranici v rámci projektu East Shield a teď by čelilo další raketové hrozbě na severovýchodním křídle aliance.
Varšava a Londýn ve stejném období oznámily první cvičení koalice ochotných na polském území. Britský ministr obrany Wes Streeting 15. října 2026 potvrdil, že se příští měsíc v Polsku uskuteční velké cvičení s tisíci vojáků. Souběžně běží v Itálii alianční cvičení Steadfast Noon 2026, zaměřené na jaderné odstrašení.
Ukrajina na hrozbu reaguje po etapách. Už v lednu 2026 Zelenskyj ohlásil reorganizaci protivzdušné obrany, ve které mají hlavní roli mobilní palebné skupiny a interceptorové drony. Dne 16. října označil za prioritu antibalistickou obranu a prostředky proti proudovým dronům typu Šáhid. O den později, 17. října, oznámil, že víc prostředků protivzdušné obrany poputuje do míst, kde údery přibývají.