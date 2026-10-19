Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Šest případů, kdy jezdci F1 improvizovali po výpadku rádia

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Výpadek rádiového spojení může jezdcům F1 pořádně zkomplikovat závod. Verstappen, Schumacher či Hamilton museli improvizovat, když ztratili spojení se svými týmy.
2017_Mercedes_Kanada

2017_Mercedes_Kanada

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 19.10.2026 20:29

Reklama
Další články z SvětFormule.cz
Katastrofa nekončí: S ADUO se vrátily problémy z Austrálie
Katastrofa nekončí: S ADUO se vrátily problémy z Austrálie
Pamatujete si Papaya Rules? Norris díky nim zabránil větší kolizi
Pamatujete si Papaya Rules? Norris díky nim zabránil větší kolizi

Nedávný Singapur po čase znovu připomněl, že nikdo není víc než tým, a to platí i pro úřadujícího mistra...

F1 Velká cena USA 2026: Program, novinky a vše, co potřebujete vědět
F1 Velká cena USA 2026: Program, novinky a vše, co potřebujete vědět

Druhou letošní zastávkou v USA bude Circuit of the Americas v texaském Austinu. Na jezdce bude čekat závod...

K odlišné historii chybělo málo: Lauda o Vánocích lákal Hornera
K odlišné historii chybělo málo: Lauda o Vánocích lákal Hornera

Záplava zpráv o Christianu Hornerovi pokračuje i na začátku týdne před Velkou cenou v Austinu. Na veřejnost...

Verstappen vysvětlil, proč čelí kritice bývalých jezdců
Verstappen vysvětlil, proč čelí kritice bývalých jezdců

Max Verstappen se vyjádřil ke kritice ze strany bývalých jezdců formule 1. Čtyřnásobný mistr světa se...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...

Všechny články tohoto autora →
SvětFormule.cz
Další články z kategorie F1
Zobrazit více
SportF1Motosport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.