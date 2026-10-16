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Manžel vydělává 65 tisíc, manželka 25 tisíc. O výdaje se dělí napůl, jí však nezůstane ani koruna

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Jeden vydělává více než dvojnásobek toho druhého, přesto oba posílají na společné výdaje stejnou částku. Na první pohled spravedlivé rozdělení rodinného rozpočtu může ve skutečnosti znamenat, že jeden z manželů pravidelně spoří desítky tisíc korun, zatímco druhý nemá z čeho vytvářet finanční rezervu. Rozdíly ukazuje modelový příklad domácnosti s měsíčním příjmem 90 tisíc korun. Existují přitom i jiné způsoby hospodaření, které zohledňují rozdílné výdělky.
Jeden vydělává více než dvojnásobek toho druhého, přesto oba posílají na společné výdaje stejnou částku.

Jeden vydělává více než dvojnásobek toho druhého, přesto oba posílají na společné výdaje stejnou částku.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.10.2026 15:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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