Manžel vydělává 65 tisíc, manželka 25 tisíc. O výdaje se dělí napůl, jí však nezůstane ani koruna

Představme si manžele, z nichž muž měsíčně vydělává 65 000 korun čistého a žena 25 000 korun. Společně tedy disponují příjmem 90 000 korun, ze kterého hradí bydlení, energie, potraviny, dopravu a další pravidelné výdaje. Ty dohromady dosahují 50 000 korun měsíčně. Manželé se dohodli, že všechny společné náklady budou platit rovným dílem, a každý proto přispívá částkou 25 000 korun.
Zatímco muži po zaplacení jeho podílu zbývá 40 000 korun, žena na společné výdaje odevzdá celý svůj příjem. Nemůže si tak ze své výplaty odložit peníze na nečekané výdaje, vlastní potřeby ani dlouhodobé úspory. Rozdíl je patrný také při porovnání toho, jak velkou část výdělku oba manželé na domácnost vynakládají.
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Rozdělení podle příjmů přináší jiný výsledek
Muž ze svého příjmu odvádí přibližně 38,5 procenta, zatímco žena celých 100 procent. Přestože přispívají stejnou částkou, jejich finanční situace po zaplacení účtů je zásadně odlišná. Pokud by takové rozdělení trvalo celý rok, muži by po úhradě společných nákladů zůstalo celkem 480 000 korun, ženě nic. To samozřejmě neznamená, že muž uvedenou částku skutečně ušetří, protože může mít další osobní výdaje. Model však názorně ukazuje, proč stejné peněžní příspěvky nemusejí znamenat srovnatelné finanční možnosti.
Alternativou je rozdělovat společné výdaje podle toho, jakou část celkového příjmu domácnosti každý z manželů vydělává. V uvedeném příkladu muž zajišťuje přibližně 72,2 procenta společných příjmů a žena zbývajících 27,8 procenta. Pokud by si stejným poměrem rozdělili také měsíční náklady ve výši 50 000 korun, muž by platil přibližně 36 111 korun a žena 13 889 korun. Muži by následně zůstalo 28 889 korun a ženě 11 111 korun. Oba by tak na společné potřeby vynakládali přibližně 55,6 procenta svého čistého výdělku. Žena by proti původnímu systému získala prostor pro pravidelné spoření, aniž by domácnost musela snížit své výdaje.
Třetí možnost představuje společné hospodaření, kdy oba manželé soustředí své příjmy do jednoho rodinného rozpočtu. Z celkových 90 000 korun nejprve zaplatí společné výdaje a zbývajících 40 000 korun rozdělí mezi úspory, dlouhodobé cíle a osobní potřeby. Mohou se například dohodnout, že 20 000 korun každý měsíc odloží na společný spořicí účet a ze zbývající částky si každý ponechá 10 000 korun na vlastní výdaje.
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Zákon nepočítá pouze s penězi
Tento způsob vyžaduje společnou dohodu o prioritách a přehled o hospodaření. Jeho výhodou je možnost plánovat rodinné finance jako celek bez ohledu na to, kdo vydělává více. Ani takové uspořádání ovšem nemusí vyhovovat všem, zejména pokud mají manželé výrazně odlišné finanční závazky nebo představy o utrácení.
Rozdělování rodinných výdajů má také právní souvislosti, které při podobných debatách často zůstávají stranou. Občanský zákoník v § 690 stanoví, že manželé přispívají na potřeby rodiny a domácnosti podle svých osobních a majetkových poměrů, schopností a možností. Současně požaduje, aby životní úroveň všech členů rodiny byla zásadně srovnatelná.
Zákon tedy automaticky nepředepisuje rozdělení nákladů napůl ani přesný procentní poměr odpovídající příjmům. Výslovně přitom přiznává osobní péči o rodinu a její členy stejný význam jako majetkovému plnění. Při posuzování příspěvků jednotlivých manželů tak hraje roli také péče o děti nebo zajišťování chodu domácnosti.
Důležité je rovněž rozlišovat mezi penězi na bankovním účtu a jejich právním vlastnictvím. V běžném zákonném režimu společného jmění totiž příjmy z práce získané během manželství zpravidla patří do společného jmění manželů, i když jsou připisovány na účet vedený pouze na jednoho z nich.
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Finanční rezerva rozhoduje při nečekaných výdajích
Samostatné účty proto automaticky neznamenají oddělený majetek a odlišná pravidla mohou vyplývat například ze sjednaného majetkového režimu. Vedle toho zákon upravuje také vzájemnou vyživovací povinnost manželů, jejímž účelem je zajistit jim zásadně stejnou hmotnou a kulturní úroveň. Rozdělení výdajů tak nelze posuzovat jen podle toho, kolik každý měsíc odejde z jednotlivých účtů. Podstatné jsou celkové majetkové poměry, potřeby rodiny a skutečné možnosti obou manželů.
Dopady rozdílného hospodaření se mohou projevit zejména při ztrátě zaměstnání, dlouhodobé nemoci nebo nečekané opravě v domácnosti. Ministerstvo financí v březnu 2026 zveřejnilo výsledky měření finanční gramotnosti, podle kterých si 70 procent českých domácností vytváří rezervu pro případ ztráty příjmu. Současně však pouze 63 procent dotázaných uvedlo, že by zvládlo výpadek vlastního měsíčního příjmu bez půjčky.
Ministerstvo doporučuje mít pohotovostní rezervu alespoň ve výši tří, lépe šesti měsíčních příjmů. V modelové domácnosti se společnými nezbytnými výdaji 50 000 korun by rezerva pokrývající tři až šest měsíců těchto výdajů představovala 150 000 až 300 000 korun. Její vytváření by proto mělo být součástí rodinného hospodaření bez ohledu na to, který z manželů vydělává více.
e-sbirka.gov.cz , financnigramotnost.gov.cz