Kreml mobilizaci dvakrát popřel, Rusové mu nevěří. Na gruzínské hranici projelo za týden přes 33 tisíc aut

Přechod Verchní Lars v kavkazských horách si Rusové pamatují ze září 2022. Tehdy na něm stály mnohakilometrové kolony aut lidí, kteří utíkali před částečnou mobilizací, a kdo s odjezdem otálel příliš dlouho, ven se už nedostal. Letos se obraz opakuje, přestože Putin žádný dekret nepodepsal. K odjezdu dnes lidem stačí fámy a varování z Kyjeva.
Dvě popření z Kremlu za devět dní hranici nevyprázdnila
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov 25. srpna 2026 odbyl zprávy o nové mobilizaci jako „informační kachny“. Putin osobně 3. září dodal, že neexistuje scénář, který by další mobilizaci vyžadoval. Kreml se tak k věci vyjádřil na nejvyšší úrovni dvakrát během devíti dnů a provoz na Verchním Larsu se tím nezastavil.
Podle ruského deníku Kommersant projelo přechodem za poslední srpnový týden přes 33 tisíc aut, většina z nich na jih. Číslo dokládá, jak hustý je provoz. Kolik lidí v autech sedělo a kolik z nich hodlá v Gruzii zůstat, z něj vyčíst nejde. Chybí i srovnání s běžným letním týdnem, takže o rozsahu odchodu vypovídá jen zčásti.
Pro nedůvěru mají Rusové konkrétní důvod. V létě 2022 Kreml mobilizaci také vylučoval, potom Putin dekret podepsal a Verchní Lars se během několika hodin ucpal. Letos 11. srpna navíc ukrajinský prezident Zelenskyj veřejně prohlásil, že Moskva chystá podzimní mobilizaci hned po zářijových parlamentních volbách. Jeho varování zaznělo dva týdny před Peskovovým vyjádřením.
Kolik Rusů už v Gruzii žije, se podle zdrojů liší skoro dvakrát
Gruzie je pro odcházející Rusy nejsnazší volbou. Dostanou se do ní autem přímo přes Verchní Lars, bez letenek a bez víz třetích zemí. Obecný zákon o cizincích sice povoluje pobyt jen 90 dní v rámci 180, vládní nařízení ale zařadilo Rusko mezi země s výjimkou, takže Rusové mohou v Gruzii bez víza zůstat celý rok. V Tbilisi a Batumi po vlně z roku 2022 navíc vznikly ruské komunity s vlastními kavárnami, coworkingovými centry i školami.
Sčítání lidu z roku 2024 napočítalo v Gruzii 37 715 trvale žijících občanů Ruska, tedy zhruba procento ze země, která má necelé čtyři miliony obyvatel. Sekundární zdroje odkazující na dubnovou statistiku úřadu Geostat uvádějí kolem 72 tisíc, což by byl téměř dvojnásobek za necelé dva roky a podíl blížící se dvěma procentům. Ověřitelné je jen nižší číslo ze sčítání. Vyšší údaj nemá oporu v primárním dokumentu, a dokud se neobjeví, je třeba s ním zacházet opatrně.
Gruzínské výzkumné centrum CRRC zjistilo, že příchozí Rusy do země táhne hlavně bezpečí, nízké náklady na život a snadná cesta.
Opozice straší Mordorem, premiér Kobachidze varuje před sabotáží
Označení „pátá kolona“ v Gruzii používá hlavně opozice. Opoziční politik Grigol Gegelia koncem srpna žádal přísnější režim na hranici a vládě vyčítal, že nečinně přihlíží, jak u ní útočiště hledají desítky tisíc Rusů. Irakli Pavlenišvili nazval tbiliské letiště „další branou do Mordoru“ a mluvil o zrychlené rusifikaci. Opozice také uvádí až 40 tisíc ruských firem registrovaných v Gruzii od roku 2022. Pro svůj nejkonkrétnější argument ovšem nemá ověřený primární zdroj.
Vládnoucí Gruzínský sen odpovídá opačně. Premiér Kobachidze v srpnu prohlásil, že dveře Gruzie jsou otevřené všem turistům, a negativní kampaň na sociálních sítích označil za sabotáž proti zemi. Starosta Tbilisi Kaladze dodal, že vítaní jsou návštěvníci jakéhokoli původu, protože jejich útrata pomáhá ekonomice.
Důkaz, že by současná vlna byla organizovanou infiltrací, neexistuje. Rusko ale od roku 2008 okupuje pětinu gruzínského území, Jižní Osetii a Abcházii, a s takovou zkušeností má obava, že Moskva může své občany v zemi použít jako politickou páku, reálný základ.
Čtyři z deseti Gruzínců viděli ruské migranty negativně už v roce 2024
Průzkum Caucasus Barometer z roku 2024 zachytil, že se k ruským migrantům stavělo negativně 42 procent Gruzínců, z toho 20 procent velmi negativně. Neutrální postoj zaujímalo 36 procent dotázaných. Pozitivně se vyjádřilo 14 procent, tedy třikrát méně lidí, než kolik jich bylo naladěno proti. Průzkum vznikl ještě před letošní srpnovou vlnou.
Gruzie zároveň zpřísňuje pravidla. Nový zákon o pracovní migraci zavádí tvrdší požadavky na pracovní oprávnění cizinců, roční bezvízový pobyt pro Rusy zatím platí dál. Pracovní migranti, kteří už v zemi jsou, musí svůj status uvést do souladu s novými pravidly do 1. ledna 2027.