Jedna nástěnka v paneláku a senioři přestali obíhat supermarkety. Systém je tak jednoduchý, že se přidávají i mladší sousedé

Podle popsaného příběhu začalo všechno vyvrtnutým kotníkem. Paní Jana dřív každý týden pečlivě procházela letáky a vyrážela za akcemi do několika prodejen. Po úrazu jí ale i jedna taška začala připadat jako výprava na horu. Ve společné chodbě jejich paneláku proto vznikla nástěnka. Visí na ní aktuální akční letáky a vedle nich čistý list s tužkou. Kdo něco potřebuje, zapíše zboží a obchod. Kdo se do nějakého supermarketu chystá, připíše své jméno. Pravidlo je prosté: každý zajde jen do jedné prodejny a přinese odtud nákup i ostatním, oni mu na oplátku dovezou položky z dalších řetězců. Slevy dům sleduje dál, jen čtyři samostatné výpravy za akcemi nahradily čtyři cílené pochůzky pro všechny.
Nástěnka s letáky ve vchodu: jak funguje sousedský nákupní systém
Celé zařízení se vejde do jedné věty: korková deska, hromádka letáků, arch papíru, tužka na provázku. Žádná aplikace, žádná registrace, žádné platební brány ani hesla. Pro lidi kolem osmdesátky, kteří raději listují papírem než mobilem, je to zásadní výhoda. Systém navazuje přesně na to, co už dělají. Čtou letáky, kroužkují akce a píšou si seznam.
Nový je jen poslední krok. Seznam už nekončí v kabelce jednoho člověka, visí na stěně pro celý vchod. Do sloupečků se píše, co kdo chce, z jakého obchodu a v jakém množství, k tomu jméno souseda, který se do dané prodejny vydá. Z individuálního honu za slevou se tak stává sousedská logistika. Jeden hlídá kávu v akci, druhý prací prášek, třetí přinese mléko. Celý dům přitom těží z nabídek všech letáků najednou.
Zapojení senioři své úspory odhadují na několik stovek až tisíc korun měsíčně. Peníze podle nich zůstávají v peněžence hlavně díky nákupu přesně podle seznamu, menšímu počtu cest a nižším výdajům za benzín nebo jízdenky. Přesný výpočet podložený účtenkami sice chybí, logika úspory ale sedí. Méně jízd znamená méně utracených korun i méně nachozených kilometrů s plnou taškou.
Proč papírové letáky v Česku pořád vedou
Mostecký nápad stojí na zvyku, který v Česku zůstává mimořádně silný. Podle březnového průzkumu agentury
NMS Market Research se o akcích na potraviny a nápoje dozvídá 54 % dotázaných z papírových letáků. Mobilní aplikace jmenovalo 36 % lidí, weby obchodů 28 %. Po tištěném letáku navíc častěji sahají ti, kdo ceny mezi řetězci aktivně porovnávají. Právě takoví lidé si k nástěnce v chodbě najdou cestu nejsnáz.
Ještě výmluvnější čísla přináší cenový srovnávač. Podle analýzy
Kupi.cz nabídly řetězce v roce 2024 rekordních 378 064 letákových akcí. Přes 65 % nákupů se uskutečňuje právě v rámci těchto nabídek. Některé výrobky se v akci objevují tak často, že kupovat je za plnou cenu skoro postrádá smysl.
Obchodníci s papírem dál počítají. Penny letos v únoru rozšířilo distribuci tištěných letáků o pětinu a zacílilo je do domácností vzdálených do 10 kilometrů, tedy zhruba čtvrt hodiny jízdy od prodejny. Albert vydává samostatný leták pro supermarkety a pro hypermarkety, Kaufland nabízí leták v aplikaci i ke stažení. Typicky jde o řetězce jako Lidl, Albert, Kaufland nebo Penny, kterých má Most v dosahu několik.
Proč tedy na sdílenou nástěnku nepřišli všichni dávno? Podle nás proto, že lidé běžně optimalizují cenu, ale skoro nikdy cestu. Slevy honí masově, jenže každý sám za sebe. V Mostě stačilo dva staré zvyky spojit: čtení letáků a sousedskou výpomoc.
Sousedská výpomoc proti rozvozu: kde Rohlík a Tesco pokulhávají
Nabízí se otázka, proč si senioři prostě neobjednají nákup domů. Odpověď dávají obchodní podmínky. Rohlík doveze ke dveřím až od 749 Kč a cena dopravy se mění podle velikosti nákupu, lokality i času. Tesco svou službu zpoplatňuje, dopravu nezahrnuje do ceny zboží a u objednávky pod 700 Kč může připočíst manipulační poplatek 80 Kč. Pro osamělou seniorku, která potřebuje dva litry mléka, kilo cukru a balení kávy v akci, je taková objednávka zbytečně drahá. Rozvoz navíc není dostupný všude.
Kritérium Sousedská nástěnka Online rozvoz Minimální nákup žádný Rohlík 749 Kč pro doručení ke dveřím Poplatky obvykle žádné doprava, u Tesca pod 700 Kč i 80 Kč navíc Akce z více řetězců ano, každý jede jinam jen nabídka jednoho prodejce Potřebná technika papír a tužka počítač nebo chytrý telefon, účet Osobní kontakt každý týden kurýr u dveří
Rozvoz má své místo, u velkých týdenních nákupů je pohodlný. Sousedský model ale vítězí u drobných a pravidelných nákupů a u těžkých kusů, které už někdo veze tak jako tak.
Na stovkách korun přitom záleží. Podle projektu Českého rozhlasu a PAQ Research dávala průměrná domácnost na jaře 2026 za potraviny zhruba 8 300 Kč měsíčně, v listopadu 2021 to bylo něco přes 6 000 Kč. Meziroční zdražování sice zpomalilo, vyšší cenová hladina z minulých let však v rozpočtech zůstává. Stokoruna ušetřená každý týden tvoří u důchodkyně citelnou částku.
Mladší sousedé s autem a pravidla, která drží důvěru
Do mostecké sítě se zapojili i mladší obyvatelé domu. Mají auto, a tak berou to nejtěžší: balení mléka, cukr, prací prostředky. Často bez nároku na protislužbu. Do obchodu jedou tak jako tak, pár položek navíc jim cestu neprodlouží. Získají ovšem známé tváře na chodbě, souseda ochotného pohlídat kočku a pocit, že jsou k užitku.
Ten společenský rozměr má váhu. Světová zdravotnická organizace řadí sociální izolaci a osamělost starších lidí mezi důležité a často přehlížené faktory ovlivňující zdraví. Mezi cesty, jak je zmírnit, počítá komunitní a podpůrné skupiny. Nákup se v tomto světle stává praktickou záminkou k pravidelnému kontaktu. Kdo předává tašku, zjistí i to, jestli paní odvedle nepotřebuje zavolat lékaře.
Kde jsou peníze, musí být i pravidla. Důvěra mezi sousedy vydrží jen tehdy, když jsou jasná:
Oddělená účtenka: každý nákup pro jiného souseda markovat zvlášť, případně účtenku vyfotit nebo připnout k jeho jménu. Vyrovnání při předání: hotovost vracet hned, u vyšších částek vybírat zálohu předem. Cenový strop: u každé položky uvést maximální cenu, kterou je člověk ochoten zaplatit. Náhrady: předem napsat, zda lze zboží zaměnit, hlavně u čerstvých potravin s krátkou trvanlivostí. Limity v akcích: počítat s omezením kusů na zákazníka a s výhodami vázanými na věrnostní aplikaci. Karta a PIN zůstávají doma: platební kartu ani kód nikdy nepůjčovat.
Online obchody podobné situace ošetřují smluvně. Panelák si vystačí s jednoduchým domácím řádem napsaným fixou nad nástěnkou.
Návod pro váš dům i vesnici: tabulka, uzávěrka a týdenní rytmus
Rozjet podobný systém zvládne každý vchod. Na začátek stačí tři až pět ochotných lidí.
Oslovte sousedy, ideálně různého věku. Domluvte místo pro nástěnku, třeba u schránek. Vyvěste aktuální letáky. Připravte tabulku s kolonkami: jméno, obchod, položka, množství, cenový strop, telefon. Určete uzávěrku seznamu. První týden zkuste jen trvanlivé zboží a drogerii. Po týdnu pravidla dolaďte podle zkušenosti.
Rytmus nástěnky by měl kopírovat platnost letáků. Penny od února 2026 posunulo akční týden na středu až úterý a víkendové nabídky platí od pátku do neděle. Praktické je proto vyvěsit nové letáky v úterý večer, seznam uzavřít ve středu a nakupovat od čtvrtka.
Na vesnici, kde je do nejbližšího marketu daleko, dostává systém jinou podobu. Sousedé jedou jedním autem, případně nakoupí jeden a ostatním nákup rozveze. Do tabulky stačí přidat kolonky „kdo jede“, „kam“, „do kdy poslat seznam“ a „kolik se vejde do kufru“. Hlavní úspora tu leží v ujetých kilometrech a v nákladech na palivo rozpočítaných mezi víc domácností.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková