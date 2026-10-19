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Litevští tankisté po více než 80 letech znovu střílejí doma. Leopardy v Pabradė jsou vzkazem, který má slyšet Moskva

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Litva přestavuje armádu z pěchotní na těžkou a do roku 2030 chce mít národní divizi, která odstraší Rusko. První ostré střelby osádek na domácí střelnici ukazují, že se plán už plní s ostrou municí. Samostatný tankový prapor přitom formálně ještě nevznikl.
Litevští tankisté po více než 80 letech znovu střílejí doma. Leopardy v Pabradė jsou vzkazem, který má slyšet Moskva

Litevští tankisté po více než 80 letech znovu střílejí doma. Leopardy v Pabradė jsou vzkazem, který má slyšet Moskva

Zdroj: Foto: Bundeswehr-Fotos - licence CC BY 2.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 19:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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