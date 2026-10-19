Litevští tankisté po více než 80 letech znovu střílejí doma. Leopardy v Pabradė jsou vzkazem, který má slyšet Moskva

Osádky ostře pálily z Leopardů 2A6 na střelnici v Pabradė v rámci brigády Geležinis Vilkas. Po jejich boku stáli instruktoři z Bundeswehru, kteří zkušenosti předávali přímo v terénu. Spoušť litevští vojáci nemačkali poprvé, z tanků stříleli už během výcviku v Německu. Novinkou je místo: dovednost, kterou získali na cizím cvičišti, se poprvé projevila na litevské půdě a uvnitř vlastní armádní struktury.
Poslední litevský tank vystřelil v době, kdy přišla sovětská okupace
Meziválečná Litva tanky měla. V letech 1924 až 1940 provozovala lehký tankový útvar, který začínal jako prapor a později se rozpadl na samostatné roty. Ve výzbroji měl dvanáct francouzských Renaultů FT-17 a dvaatřicet britských strojů Vickers Carden Loyd, tedy techniku lehké kategorie, která by dnešnímu Leopardu nesahala ani po pás.
Modernizace byla rozjednaná. Litva plánovala pořídit 21 tanků LLT, jenže kvůli sovětské okupaci už nikdy nedorazily. Po roce 1940 byla celá tanková struktura zlikvidována spolu s nezávislým státem a litevský tank od té doby nevystřelil až do letošních střeleb v Pabradė.
Kde se litevští tankisté učili, než mohli střílet doma
Výcvik začal ve třídě. Vojáci nejdřív doma prošli jazykovou přípravou a teprve potom odjeli do Německa k 93. tankovému praporu Bundeswehru, který nese označení Panzerlehrbataillon 93. Tam absolvovali všechny úrovně výcviku od základního kurzu až po bojové střelby, vše na Leopardech 2A6.
Součástí přípravy bylo i začlenění do německých jednotek. Litevci tak nepřebírali jen ovládání stroje, ale znalosti, které německá armáda budovala desítky let. Za celou novou schopností od počátku stojí německá škola, němečtí instruktoři a německý typ tanku, takže litevské tankové vojsko vzniká jako těsně provázaná součást spolupráce s Bundeswehrem.
Kdy z Kaunasu vyjede první Leopard 2A8 a proč to bude těsné
Ještě v únoru 2026 litevská armáda uváděla, že oficiální ustavení samostatného tankového praporu teprve plánuje. Práce na něm přitom běží přes rok: nabírá se personál, cvičí osádky a staví infrastruktura. Litva tedy zatím má vojáky, kteří z tanku umějí střílet, a strukturu, do které je zařadila. Plnohodnotný tankový prapor s několika sty lidmi a vlastními tanky je pořád před ní.
Leopardy 2A6 slouží jen jako přechodná platforma. Cílovou výzbrojí bude 44 Leopardů 2A8, které litevské ministerstvo obrany popisuje jako kvalitativně jiný stroj s moderními ochrannými systémy, vestavěnými senzory, laserovým varováním a prostředky proti dronům. Montáž probíhá v zázemí, které se buduje v Kaunasu.
Podle memoranda má první tank sestavený v Litvě vyjet začátkem roku 2028 a zbývající kusy do konce roku 2030. Na většinu dodávek tak zbývají zhruba tři roky a poslední Leopardy 2A8 mají dorazit ve stejném roce, kdy má být hotová celá národní divize. Každé zdržení v Kaunasu se proto přímo propíše do termínu, na kterém Litva staví svou obranu.
Vojáci, kteří v litevské armádě dosud neexistovali
Brigáda Geležinis Vilkas se mění z pěchotní na těžkou, což znamená jiný typ manévru a vyšší palebnou sílu. S tanky přicházejí také zcela nové logistické nároky, od munice přes náhradní díly po palivo. Armáda musí vycvičit specialisty, jaké ve svých řadách nikdy neměla.
Ministryně obrany Dovilė Šakalienė označila tanky za klíčovou platformu celé národní divize. Integraci tankové schopnosti zároveň považuje za časově nejnáročnější krok, a proto podle ní „není prostor pro odklad“.
Kaunas proto nedostane jen montážní linku, ale celé servisní zázemí, které má do budoucna obsluhovat i techniku německé brigády v Litvě. Ta má plné operační připravenosti dosáhnout do konce roku 2027 a čítat přibližně 4 800 vojáků.
Čtyřiačtyřicet Leopardů 2A8 od roku 2028 čeká i českou armádu
Mezi pobaltskými státy bude Litva první, kdo má vlastní tankový prapor vyzbrojený hlavními bojovými tanky. Lotyšsko provozuje mechanizovanou brigádu bez národního tankového útvaru. Estonsko má v 1. pěší brigádě protitankovou rotu, vlastní tanky ale nemá.
Česká republika nabízí blízké srovnání. Její 73. tankový prapor na jaře 2025 prováděl certifikační střelby nových osádek na Leopardech 2A4. Armáda má objednáno stejně jako Litva 44 Leopardů 2A8, s možností navýšit počet na 61 až 77 kusů.
Výchozí pozice obou zemí se liší. Česká tanková tradice nebyla přerušena, zatímco Litva svou schopnost skládá po více než osmdesáti letech prakticky od nuly. První české dodávky se očekávají od roku 2028, tedy ve stejném roce, kdy má z Kaunasu vyjet první Leopard 2A8 sestavený v Litvě.