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Androidy varují před zemětřesením už ve více než 200 zemích

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Pár sekund může rozhodnout o životě a smrti. Přesně tolik času ale dokáže dát Android lidem, než se v jejich okolí objeví otřesy. Google dále...
Androidy varují před zemětřesením už ve více než 200 zemích

Androidy varují před zemětřesením už ve více než 200 zemích

Zdroj: Google
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 19.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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