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Retro kvíz o pochutinách z ČSSR: Jen starší ročníky mají šanci získat všech 10 bodů

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Socialistické bufety voněly kakaem, smaženkami a chlebíčky. Každé jídlo muselo splňovat přísné státní normy podle ČSN a výběr byl přesně daný. Pamatujete si, co se tehdy podávalo?
Fotografie českého chlebíčku

Fotografie českého chlebíčku

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Český chlebíček je pro nás klasika, ale ve světě se proměnil v luxusní zážitek
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 02:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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