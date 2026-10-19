Google pustil SynthID Detector ke každému a zdarma. Když nic nenajde, fotka ještě zdaleka nemusí být pravá

Rozšíření oznámil Google DeepMind 7. října 2026. K použití stačí webový prohlížeč a základní angličtina, protože rozhraní jiný jazyk nenabízí. Uživatel nahraje obrázek, video nebo zvukovou nahrávku a SynthID Detector zkontroluje, jestli v souboru rozpozná stopy po generování umělou inteligencí. Za službu se neplatí a žádné placené omezení Google zatím neohlásil.
Neviditelná značka už sedí ve 180 miliardách obrázků a videí
Celý systém stojí na vodoznaku, který se do obsahu vkládá už ve chvíli, kdy ho umělá inteligence vytváří. U fotek se zapisuje přímo do obrazových dat, u zvuku do signálu a u videa do jednotlivých snímků. Okem ani uchem ho nikdo nepozná. SynthID Detector pak dělá jedinou věc: tuhle značku v souboru hledá. Pokud tam žádná není, nemá podle čeho rozhodnout.
Google vodoznak nasadil do vlastních generativních nástrojů Gemini, Imagen, Lyria a Veo a u zvuku také do podcastů, které vyrábí NotebookLM. Technologii převzaly i další firmy. Mezi veřejně oznámenými partnery Google jmenuje NVIDIA, OpenAI, Kakao, ElevenLabs a Apple.
Podle Googlu nese vodoznak SynthID už přes 180 miliard obrázků a videí a k tomu zvukový obsah o délce 240 tisíc let. Obě čísla ukazují, kolik materiálu označil Google se svými partnery. Jaký podíl veškerého obsahu vytvořeného umělou inteligencí to je, z nich nevyčtete. Ověřování zabudované do Vyhledávání Google, Gemini a Chromu podle firmy zpracuje přes milion dotazů denně.
Čtyři skupiny souborů, ve kterých SynthID Detector nemusí nic najít
Google sám upozorňuje, že SynthID není univerzální detektor podvrhů, je to čtečka vlastních vodoznaků. První a největší mezeru tvoří generátory, které je nepoužívají. Midjourney, Stable Diffusion ani menší české nebo asijské nástroje nemusí do výstupu vkládat SynthID ani jiný signál, který by SynthID Detector poznal. Takových generátorů je na internetu velké množství a jejich výtvory zůstávají mimo dosah nástroje.
Druhou skupinou jsou soubory, které prošly sdílením. Sociální sítě při nahrávání běžně komprimují, ořezávají a převádějí soubory do jiných formátů. Metadata podle standardu C2PA, která mohou původ obsahu doložit, se při tom někdy ztratí. Vodoznak SynthID vydrží víc, protože je zakódovaný přímo v obsahu, ale ani on nemusí přežít každý zásah. Třetí skupina z toho přímo vyplývá: soubory, do kterých někdo zasáhl záměrně. Výrazný ořez, přidaný šum nebo opakovaná komprese mohou vodoznak poškodit natolik, že ho nástroj nerozpozná. Google připouští, že SynthID neodolá všem typům manipulací.
Poslední skupinu tvoří starší výstupy. Co vzniklo dřív, než generátor začal vodoznak vkládat, žádný nemá.
Proč OpenAI Verify spoléhá na stejný vodoznak jako Google
Podobnou službu provozuje OpenAI. Do nástroje OpenAI Verify lze nahrát obrázek nebo zvukový soubor a zjistit, jestli pochází z ChatGPT, OpenAI API nebo Codexu. OpenAI k tomu kombinuje dvě metody, metadata C2PA a vodoznak SynthID, který převzala od Googlu. Oba nástroje tak zčásti čtou tutéž stopu.
OpenAI tvrdí, že nalezené signály jsou spolehlivé a falešně pozitivní výsledky se objevují vzácně. Tohle ujištění se týká jen situace, kdy nástroj něco najde. Pro prázdný výsledek platí totéž omezení jako u Googlu, protože Verify ověřuje pouze signály, které podporuje, a s obsahem bez nich si neporadí.
Liší se rozsah formátů. SynthID Detector prověří obrázky, videa i zvuk, OpenAI Verify obrázky a zvuk. Podezřelé video tedy z této dvojice zkontroluje jen nástroj od Googlu. U ostatních souborů záleží na tom, z jakého generátoru pocházejí a jaké stopy po svém vzniku nesou.
Jak postupovat, když SynthID Detector nahlásí, že nic nenašel
Nejdřív do SynthID Detectoru nahrajte co nejpůvodnější verzi souboru. Čím méně úprav prošla, tím větší je šance, že se vodoznak zachoval. Když nástroj nic nenajde, pokračujte zpětným vyhledáváním obrázku a pokuste se dohledat jeho nejstarší známý výskyt. Potom u originálu zkontrolujte metadata a případné údaje o původu podle C2PA. Nakonec si obraz prohlédněte a hledejte zdeformované ruce, nesmyslné nápisy, nesedící stíny nebo opakující se vzory. Žádná z těchto vad sama o sobě nedokazuje, že snímek vytvořila umělá inteligence.
Nejvíc lidé potřebují ověřovat fotky, které kolují po sociálních sítích. Snímek několikrát přeposlaný přes WhatsApp a Instagram ale mohl projít řadou úprav, po kterých původní vodoznak nemusí být rozpoznatelný. Výsledek „nic nenalezeno“ má u takového virálního obrázku nízkou vypovídací hodnotu a nepotvrzuje pravost ani to, že snímek vytvořil člověk. Pozitivní nález naopak slouží jako užitečné vodítko.
Podmínky globálního zpřístupnění se podle Googlu mohou časem měnit. Kdo chce obrázky ověřovat přímo v Gemini, musí se přihlásit ke Google účtu a počítat s limity používání, jejichž výše se liší podle účtu a aktuálních podmínek služby.