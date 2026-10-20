Hroznový kompot do sklenic je jednoduchý způsob, jak si vychutnat chuť hroznů i mimo jejich sezonu

Letos se nám na zahradě urodilo hroznů víc, než jsme čekali. Část šla jako každý rok na mošt, to bylo jasné hned. Jenže pár pěkných hroznů pořád zbývalo, a tak jsem poprvé zkusila hroznový kompot. Ukázalo se, že je to docela úsporný, jednoduchý a praktický způsob, jak úrodu zpracovat, bez složité přípravy a dlouhého stání u plotny. Stačí hlavně pevné bobule, cukrový nálev a krátké zavaření. Bobule zůstaly celé, šťavnaté a v zimě se hodí do misky jen tak, případně jako drobné vylepšení dezertu.
Na tom receptu je příjemné, že po člověku nechce žádné velké kouzlení. Spíš taková obyčejná domácí práce: vybrat
dobré hrozny, nepřesladit je a nechat jim jejich vlastní chuť. Do kompotu se mi nejvíc osvědčily bobule pevné a nepopraskané, protože po zavaření drží tvar a nevznikne z nich rozvařená směs. Pokud máte hrozny opravdu sladké, cukru v nálevu bych klidně trochu ubrala. Malá špetka kyseliny citronové se taky neztratí, zvlášť když chcete chuť trochu srovnat. Hrozny ve spíži mají svoje kouzlo
Hroznový se v domácnostech nezavařuje zdaleka tak běžně jako kompot , třešně nebo švestky. Možná i proto mě tak příjemně překvapil. Když jsem si prošla několik domácích postupů, základ byl pořád podobný: meruňky hroznové víno, voda a cukr. Někde se uvádí 1 litr vody na 250 g cukru, jinde se množství počítá podle kila bobulí a přidává se ještě trochu kyseliny citronové. Obojí funguje. Sladší nálev pomáhá s konzervací, kyselina zase stáhne chuť do svěžejší polohy. Recept na zavařený hroznový kompot
Doba přípravy: 25 minut Doba zavařování: 20 minut Počet porcí: 4 sklenice o objemu asi 700 ml Celkový čas: zhruba 45 minut Ingredience pro přípravu 1,5 kg hroznového vína, bílého nebo červeného 1 l vody 250 g krupicového cukru 1/2 lžičky kyseliny citronové, podle chuti Postup přípravy domácího hroznového kompotu
1. Nachystejte si
hroznové víno. Bobule oberte, ještě lépe je ale opatrně odstřihněte malými nůžkami od stopek. Všechny měkké, prasklé nebo nahnilé kusy dejte stranou. V kompotu by nadělaly zbytečnou neplechu.
2. Bobule pořádně propláchněte studenou vodou a nechte je okapat. Když nespěchám, rozložím je ještě na čistou utěrku. Oschlé hrozny se pak do sklenic plní lépe a nejde s nimi dovnitř tolik vody navíc.
3. Připravte
zavařovací sklenice a víčka. Musí být opravdu čisté, ideálně vyvařené nebo nahřáté v troubě. U zavařování se tahle drobná pečlivost vrací, i když to člověka někdy svádí ji obejít.
4. Do hrnce nalijte
1 litr vody, přidejte 250 g cukru a zahřívejte, dokud se cukr nerozpustí. Pokud chcete chuť trochu odlehčit, vmíchejte také kyselinu citronovou. Nálev není potřeba vařit dlouho, stačí ho krátce přivést k varu. Do připravených sklenic dejte hroznové bobule
5. Mohou být naskládané poměrně natěsno, ale nemačkejte je silou. Nahoře nechte asi
2 cm volného místa, aby měl nálev prostor.
6. Hrozny zalijte horkým
cukrovým nálevem, bobule by měly být ponořené. Okraje sklenic pečlivě otřete, nasaďte víčka a dobře je zavřete. Foto: Cooky.cz, Bobule hrozna by měly být ponořené v nálevu.
7. Na dno většího hrnce položte utěrku nebo zavařovací vložku. Vložte sklenice a přilijte vodu zhruba do dvou třetin jejich výšky. Zavařujte při teplotě okolo
85 °C asi 20 minut. Voda má jen klidně perlit, ne prudce vařit.
8. Po zavaření sklenice opatrně vytáhněte, postavte je na utěrku a nechte je volně vychladnout. Dnem vzhůru je neotáčím, raději po vychladnutí zkontroluji, jestli víčko opravdu drží.
9. Hotový
hroznový kompot uložte do chladu a tmy. Po otevření patří do lednice a je lepší sníst ho během několika dní. Podávat se dá samotný, s piškoty, v pohárech nebo třeba ke krupicové kaši. Rady kam se hroznový kompot hodí a proč ho dělám znovu Na kompot vybírejte hlavně pevné bobule; měkké se při zavařování snadno rozpadnou. Pokud jsou hrozny hodně sladké, uberte trochu cukru v nálevu. Kombinace bílých a červených hroznů vypadá ve sklenici hezky a na stole působí výrazněji než jedna barva.
První sklenici jsem otevřela hlavně ze zvědavosti. Nakonec se ukázalo, že kompot má doma víc využití, než jsem čekala. Hodí se do malých dezertních skleniček, k vanilkovému pudinku i na obyčejný bílý jogurt. Děti zpočátku lovily jen kuličky a šťávu nechávaly stát, teď mizí i ta.
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