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Hroznový kompot do sklenic je jednoduchý způsob, jak si vychutnat chuť hroznů i mimo jejich sezonu

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Když nám letos na zahradě dozrálo hodně hroznů, bylo jasné, že část půjde jako obvykle na mošt. Pár hroznů ale zbylo a já jsem poprvé zkusila zavařený hroznový kompot. Je překvapivě jednoduchý, vystačí si jen s hrozny, vodou a cukrem a nejvíc mě baví, že kuličky zůstanou celé, šťavnaté a v zimě se hodí jen tak do misky i na moučníky.
Obrázek k receptu s názvem Kdo jednou ochutná zavařený hroznový kompot, ten pochopí, proč se k této domácí klasice každý rok vracíme

Obrázek k receptu s názvem Kdo jednou ochutná zavařený hroznový kompot, ten pochopí, proč se k této domácí klasice každý rok vracíme

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Kdo jednou ochutná zavařený hroznový kompot, ten pochopí, proč se k této domácí klasice každý rok vracíme
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 20.10.2026 01:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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